Samanyolu Haber /Gündem / Özel hastanelere giden hasta sayısı yüzde 30 azaldı /13 Mayıs 2019 11:40

Özel hastanelere giden hasta sayısı yüzde 30 azaldı

Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) Başkanı Reşat Bahat, ekonomik kriz nedeniyle özel hastanelere giden hasta sayısının yüzde 30 azaldığını açıkladı.

SHABER3.COM

Yılın ilk dört ayında özel hastanelere giden hasta sayısı yüzde 25-30 civarında düştü. 

Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) Başkanı Reşat Bahat, düşüşün nedenlerini araştırdıklarını, insanların ekonomideki çalkantılar nedeniyle daha temkinli durmayı tercih ettiğini söyledi. 

Hürriyet'e konuşan Bahat, "Bu tür durumlarda hastalar özel hastaneler yerine kamu hastanelerine yöneliyor. Belirsizlik, seçim süreci, ekonomideki çalkantılar insanların hastane tercihlerine yansıyor. Bizdeki düşüş kadar kamu hastanelerinde de artış var. Bunun için çözüm arıyoruz. Bakanlarımızla görüşüyoruz. Seçim sonrası sayın Cumhurbaşkanıyla da görüşerek, bir çözüm arayışı başlatmak istiyoruz” diye konuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Özel hastanelere giden hasta sayısı yüzde 30 azaldı Sonraki Haber >>

İniş takımı açılmayan uçak arka tekerlerinin üstüne indi

İniş takımı açılmayan uçak arka tekerlerinin üstüne indi

İmamoğlu'ndan Yıldırım'a: 3-4 yaşındaki çocuklara 'çaldılar' dedirterek kampanya yapıyorlar

İmamoğlu'ndan Yıldırım'a: 3-4 yaşındaki çocuklara 'çaldılar' dedirterek kampanya yapıyorlar

Vatandaştan Erdoğan'a: Her şey çok güzel olacak

Vatandaştan Erdoğan'a: Her şey çok güzel olacak

Bir dönemin sembolüydü, viraneye döndü

Bir dönemin sembolüydü, viraneye döndü

Seçtikleri bu yolda başları dik ilerlesinler

Seçtikleri bu yolda başları dik ilerlesinler

Saadet'ten AKP'ye "Nerede O Eski Ramazanlar" göndermesi

Saadet'ten AKP'ye

Beşiktaş Genel Kurulu’nda “Hak, Hukuk, Adalet” sloganı

Beşiktaş Genel Kurulu’nda “Hak, Hukuk, Adalet” sloganı

Ekrem İmamoğlu'ndan sanatçılara çağrı

Ekrem İmamoğlu'ndan sanatçılara çağrı

Putin yere kapaklandı!

Putin yere kapaklandı!

Kum fırtınası korku filmlerinden bir sahne gibi

Kum fırtınası korku filmlerinden bir sahne gibi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:59:40