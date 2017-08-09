Samanyolu Haber /Gündem / Gökova Körfezi'nde yine deprem /09 Ağustos 2017 21:20

Gökova Körfezi'nde yine deprem

Gökova Körfezi'nde saat 19:55'te 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Gökova Körfezi'nde yine deprem

Ege'de bulunan Gökova Körfezi'nde saat 19:55'te 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kaydedilen deprem yerin 13.6 kilometre altında gerçekleşti.
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