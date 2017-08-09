Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye durumu kurtarmaya çalışıyor /09 Ağustos 2017 21:27

Türkiye durumu kurtarmaya çalışıyor

Almanya Federal Meclis Başkanı Norbert Lammert, Türkiye'nin Alman milletvekillerine Konya'daki NATO üssünü ziyaret izni vermesini "ileri giden Türk tarafının durumu kurtarmaya çalışması" olarak değerlendirdi.

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Almanya Federal Meclis Başkanı Norbert Lammert, Türkiye'nin Alman milletvekillerine NATO'nun Konya'daki askeri üssünü ziyaret etmesine izin vermesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Lammert, Frankfurter Allgemeine Zeitung'a yaptığı açıklamada "Bunun bir çözüm olduğu şüphe götürmez" dedi.
Açıklamaları gazetenin perşembe günkü baskısında yer alacak olan Lammert, "ancak Federal Meclis milletvekillerinin yurtdışında görevli Alman
askerlerini ziyaret edebilmelerinin bilinen seyrinde olabilmesi gerektiğini" kaydetti. Lammert, şu andaki uzlaşının "ileri giderek hata yapan Türk tarafının durumu kurtarmasına" yaradığını söyledi.

Konya ziyaretine katılacak vekiller
Sosyal Demokrat Parti'nin Savunma Politikaları Sözcüsü Rainer Arnold ise bu çözümün, Konya misyonunun Kasım ayında Federal Meclis'te uzatılması için yeterli olmayacağını söyledi. Arnold da Frankfurter Allgemeine Zeitung'a yaptığı açıklamada, ayrıca ziyarette bulunacak milletvekillerinin NATO ya da Türk hükümeti tarafından seçilebilmesinin önüne geçilmesi gerektiğini kaydetti.
Der Spiegel dergisinin, bir süre önce Türk diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, Türkiye'nin Alman vekillerin Konya'daki Alman askerlerini ziyaretini, Sol Parti millletvekili Alexander Neu'un "PKK ile ilişkili olduğu" iddiasıyla reddettiği iddia edilmişti.
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