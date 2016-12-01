Gökhan Gönül Kadıköy'e gidecek mi?









Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi akıllarda soru işareti yaratan bir konuyu netleştirdi.





Güneş’in yakın çevresine, “Gökhan Gönül dahil kadroda bulunan herkes hafta sonu derbi için Kadıköy’de olacak. Maç gününe kadar tüm oyuncuların form durumlarını yakından takip edeceğim. Adaletli şekilde forma dağılımını yapacağız” dediği öğrenildi.





Şenol Güneş, Türkiye Kupası’nda önceki gün deplasmanda Darıca Gençlerbirliği ile oynanan ve 2-1 kazanılan maç sonrasında da benzer bir mesaj vermişti.