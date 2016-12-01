Samanyolu Haber /Teknoloji / Android telefon kullananları bekleyen yeni tehlike /01 Aralık 2016 10:56

Android telefon kullananları bekleyen yeni tehlike

Android telefonlarda yeni bir tehlike ortaya çıktı.

Android telefon kullananları bekleyen yeni tehlike

Amerikalı siber güvenlik firması Check Point, yeni geliştirilen Gooligan isimli kötü amaçlı bir yazılımın, her gün dünya genelinde ortalama 13 bin Android işletim sistemli cihaza sızdığını ve yazılımdan etkilenen cihaz sayısının bir milyonu aştığını bildirdi.

Firmanın yayınladığı raporda, programın amacının, Android 4 ve Android 5 üzerinden çalışan cihazları savunmasız bırakmak olduğu, böylece yazılımın, cihazda Google'a ait ve diğer uygulamalardaki tüm verilere ulaşabildiği kaydedildi. 

Raporda "Gooligan bir milyondan fazla Google hesabına sızdı. Bunun şimdiye kadar Google'a en büyük sızma olduğunu tahmin ediyoruz. Google ile bu konu üzerinde çalışıyoruz, kullanıcılara hesaplarının yazılımdan etkilenmediğini doğrulamalarını öneriyoruz." ifadelerine yer verildi. 

Firmanın raporunda, üçüncü taraf uygulamaların en yaygın olduğu Asya'nın, Gooligan tarafından etkilenen cihazların yüzde 53'üne evsahipliği yaptığı vurgulanarak, bu cihazlardan yüzde 19'unun Amerika'da, yüzde 15'inin Afrika'da ve yüzde 9'unun Avrupa'da olduğu aktarıldı. 

Ağustos ayında ortaya çıkan yazılıma, holigan ve Google kelimelerinin kombinasyonu olan Gooligan adı verilmişti.
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