Samanyolu Haber /Gündem / Gökçek'ten ilginç Arınç tweeti /09 Kasım 2017 10:17

Gökçek'ten ilginç Arınç tweeti

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan istifa eden Melih Gökçek, Bülent Arınç ile ilgili tweet attı.

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Gökçek, "Şu rant konusunda sen mi haklıydın yoksa Bülent Arınç mı?" şeklindeki bir tweeti paylaştı ve "Bence cevabı ben vermeyeyim cevap bir sonraki tweette" diye yazdı. Gökçek, daha sonra Bülent Arınç'ın 3 ayrı konuşmasından birleştirilen bir videoyu paylaştı.


Gökçek, "Cevabı Bülent Arınç kendi sesinden versin. Bu cevaptan sonra da bir daha bu soruyu bana tekrar tekrar sorup kendinizi rezil etmeyin" yazdı.

?Gökçek'in paylaştığı videoda, ilk konuşmada Arınç'ın "Belediye Başkanlığı adaylığında ve seçimlerde oy isterken bu yapının kucağında oturmuştur. Bu yapıya Ankara'yı parsel parsel satmıştır, yurt yerleri vermiştir. Zengin iş adamlarına okul yaptırmıştır. İmar planlarında değişiklikler yaptırmıştır. 30 Mart seçimlerine kadar da ağzından bu paralel yapıyla ilgili bir tek kötü cümle çıkmamıştır. Gökçek'le ilgili 100 konuyu 8 Haziran'dan sonra ömrüm vefa ederse konuşmak isterim. O gün gelene kadar AK Parti'yi yıpratacak bir sözün içinde olmam" sözleri yer aldı.

8 Haziran tarihli İkinci konuşmada Arınç'ın "7 Haziran bitti, bugün 8 Haziran. 8 Haziran'dan sonra gerek duyduğumuzda çok şeyler yapabileceğimizi söylemiştim. Daha bugün 8 Haziran. 8 Haziran sonrası değil" ifadeleri yer aldı.

13 Haziran tarihli son konuşmada ise Arınç'ın şu sözleri videoda yer aldı: "Ve onlara parsel parsel yer vermiştir filan dedim, sonrasında gerekirse açıklarım. Ama hiçbir cümlemin içinde 8 Haziran'dan sonra 100 tane yolsuzluk dosyası açıklayacağım diye bir lafım yok. Herkes internetten girip o günkü konuşmama bakabilir."
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