Gökçek fena tutuştu

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek'in sosyal medya paylaşımları "AKP'de Mayıs'ta operasyon olacak" iddiasını akıllara getirdi.





“Herkes sırtını bir yere dayamış gibi yapıp, birilerinin hiç haberi olmadan, birileri adına konuşuyor, asıyor, kesiyor” diyen Gökçek “Benden söylemesi... İnanan insanların birbiri hakkındaki gıybeti hangi şart altında olursa olsun günahdır. Susmak esastır... Ayrıca unutmayalım ki şu anda F...'nun tek şansı, inananların ve birbirini sevenlerin arasına fitne sokmaktır. ve bu konuda gayreti çoktur.” ifadelerini kullandı.





Gökçek'in kime mesaj verdiği ise tam olarak anlaşılamadı. İşte o tweetler:











