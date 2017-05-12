Erdoğan ABD'ye varmadan iş bitmiş olacak!

Flaş iddia! ABD silahları göndermeye başladı





Lübnan merkezli El Masdar News sitesinin haberine göre; askeri donanımlar Tabka Barajı yakınlarındaki YGP militanlarına Perşembe günü ulaştırıldı.





Ana omurgasını PKK’nın Suriye kolu olarak değerlendirilen YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) liderlerinden Cihan Şeyh Ahmed, “Bu olumlu bir adım. Umuyoruz ki yardım Rakka’nın kurtarılması ve IŞİD’in yok edilmesi için yeterli olur” dedi.





IŞİD karşıtı Koalisyon Sözcüsü Albay John Dorrian önceki gün “(YPG'ye) Verilecek silahların bir kısmı zaten bölgede ve bir kısmının çok hızlı şekilde dağıtımına başlanmış bile olabilir” demişti.





ABD Başkanı Donald Trump’ın IŞİD’in Suriye’deki fiili başkenti Rakka’ya yönelik operasyon için PKK bağlantılı PYD/YPG güçlerini ağır silahlarla donatma kararı, Türkiye’de hemen her kesimin tepkisiyle karşılandı.







Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Alınan kararla ilgili endişelerimizi 16 Mayıs’ta Başkan Trump’a ileteceğim. Temenni ederim ki yanlıştan bir an önce dönülür” dedi.