Samanyolu Haber /Gündem / Gökçek Ankara'ya neden 'jet ski' aldığını açıkladı /07 Temmuz 2019 13:39

Gökçek Ankara'ya neden 'jet ski' aldığını açıkladı

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediyesi envanterindeki jet skinin ramazan şenlikleri dolayısıyla alındığını açıkladı.

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CHP'li Gürsel Tekin'in "Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir depoda yapılan incelemede Jet Ski bulundu. Jet Ski'nin belediye envanterinde kayıtlı olmadığı belirlendi. Kime ait olduğu, neden alındığı anlaşılamadı. AKP zihniyeti deniz olmayan yere Jet Ski alacak israftır, fütursuzluktur" açıklamasına yanıt geldi.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, "Yakışmadı sana Sn Gürsel Tekin. Çocukla çocuk olmak, cahille cahil olmak, dolduruşa gelip dolmuşa binmek çok ayıp" derken, "Sahibi bilinmiyor dediğiniz jet ski, 2010 yılında Ramazan şenlikleri dolayısıyla 2. el olarak alınan ve ASKİ envanterinde olan bir araçtır. Yeni depocular ve basın müşavirleri cahil olunca hem kendilerini, hem Mansur Yavaş'ı böyle rezil ediyorlar. İşte o tarihli belediye bülteni" ifadesini kullandı.
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