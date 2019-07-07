ABD El Chapo’dan 12,7 Milyar dolar istiyor

Tazminat tutarıyla ilgili açıklama, federal mahkemenin iki gün önce Chapo’nun yeniden yargılanma talebini reddetmesini izliyor.







Amerika'nın Sesi'nde yer alan habere göre savcılar, ABD hükümetinin uyuşturucu kralının yıllarca sürdürdüğü kokain kaçakçılığından elde ettiği tüm gelirlerden “hak kazandığını” iddia etti.





Yetkililer, tazminat talebinin geçerli olması için mahkeme kararı olması gerektiğini ve bu yönde bir karar beklediklerini ifade etti.





Mal varlıklarına el konulabilir





ABD Bölge Yargıcı Brian Cogan, El Chapo'nun Sinaloa Karteli üzerinden yaklaşık 600 ton kokain kaçakçılığı yaptığı tahmininde bulundu. El Chapo’nun pazarladığı kokain miktarına ek olarak, 460 tondan fazla marihuana ve yüzlerce kilo eroinden de gelir elde ettiği belirtildi.





El Chapo’nun kokainin kilosunu ortalama 22.354 dolara sattığı, New York'taki fiyatların kilo başına 40 bin dolara kadar yükseldiği belirtildi.





Savcılık sözcüsü konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı. El Chapo’nun avukatı Jeffrey Lichtman, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, “Bu rakamlar hükümetin büyük ölçüde akademik uygulamalarla bulmuş olduğu bir miktar” diye konuştu.





Mahkeme, ABD hükümeti lehine 12,7 milyar dolarlık bir tazminat kararı verirse, El Chapo’nun tüm mal varlıklarına el konulacak.





Kokaini en hızlı kaçıran “ufaklık”





El Chapo, 1980’li yıllarda kokaini Meksika'dan Amerika’ya herkesten daha hızlı nakleden sınır ötesi tüneller inşa ederek öne çıktı. Kaçakçılık yaptığı hayatının büyük bölümünü Sinaloa dağlarında kurduğu özel bir ordu tarafından korunarak geçirdi. Meksika’da iki kez maksimum güvenlikli cezaevlerinden kaçtı.





El Chapo, 2016 yılında Amerikalı film yıldızı ve yönetmeni Sean Penn ile yaptığı özel röportajın ardından yakalanarak, Meksika’dan Amerika’ya iade edildi. 2017 yılının Ocak ayında New York’a getirilen 59 yaşındaki uyuşturucu baronu Guzman popüler olarak “El Chapo” yani “ufaklık” lakabıyla tanınıyor.





Savcılık iddianamesinde, El Chapo’yu, Meksika’daki kanlı narkotik savaşında, Amerika’ya tonlarca uyuşturucu sağlayan suç şebekesi Sinaloa Karteli’ne liderlik etmek, binlerce kişinin ölümüne sebep olmakla suçlamıştı.





62 yaşındaki Guzman, 12 Şubat'ta suçlandığı on ayrı iddianın tamamından jüri tarafından suçlu bulundu. El Chapo ile ilgili verilecek ceza, 17 Temmuz’da yapılacak karar duruşmasında belli olacak.