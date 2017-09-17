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Gökçeada açıklarında 4.4'lük deprem
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Gökçeada açıklarında 4.4'lük deprem
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17 Eylül 2017 18:44
Gökçeada açıklarında 4.4'lük deprem
Ege denizinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
SHABER3.COM
Merkez üssü Ege Denizi olan ve Gökçeada açıklarında meydana geldiği belirtilen deprem saat 17.29'da gerçekleşti. 4.4 büyüklüğündeki deprem Kandilli Rasathanesi'ne göre yerin 13 km altında meydana geldi.
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