'Roket adam n'apıyor?'

TRUMP VE MOON, KUZEY KORE'NİN FÜZE DENEMESİNİ KONUŞTU

Öte yandan Beyaz Saray’dan iki liderin gerçekleştirdiği telefon görüşmesi ile ilgili yapılan açıklamada, Kuzey Kore’nin fırlattığı ve Japonya’nın üzerinden geçen füze denemesini ele aldıklarını bildirdi.

Beyaz Saray’ın konuyla ilgili açıklamasında, “İki lider, Birleşmiş Milletlerin (BM) Pyongyang tarafından tekrar eden provokasyonları en ciddi şekilde kınamasının ardından dahi Kuzey Kore’nin dünya toplumuna meydan okumaya devam ettiğini kaydetti” dendi.





Açıklamada ayrıca ABD ve Güney Kore liderlerinin caydırıcı tedbirlerin güçlendirilmesine yönelik atılan adımlara, ayrıca Kuzey Kore’ye ekonomik ve diplomatik baskıları genişletme kararına bağlı kaldıklarını teyit ettikleri vurgulandı.





Açıklamaya göre iki lider, önümüzdeki hafta New York'ta düzenlenecek olan BM Genel Kurulu çerçevesinde temaslarına devam etme konusunda da anlaştı.