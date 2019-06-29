Göç yolu üzerindeki yeni havaalanında uçak kuş sürüsüne girdi: Havada panik

İstanbul'un kuzeyine inşa edilen ve milyonlarda ağacın kesilmesine neden olan yeni havalimanı, kuşların göç yolları üzerinde olduğu için de eleştirilmişti.







Havalimanından kalkan Antalya uçağına kuş sürüsü çarptı. Uçak geri dönerek İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Uçağın kokpit camının çatladığı belirtiliyor.





Pilot, "Bir kuş sürüsü çarptığı için, kokpit camında meydana gelen çatlak nedeniyle sivil havacılık kuralları gereği İstanbul Havalimanı’na geri dönmek zorunda kaldık" anonsu yaptığı belirtildi.





Uçakta yazar Yekta Kopan ve Fox TV sunucularından İsmail Küçükkaya da yer alıyordu.





Kuşların göç yolları üzerinde bulunan havalimanında olası uçak kazaları nedeniyle ölümlerin bile yaşanabileceği belirtilmişti.







Limak Holding ise "Eğiterek göç yollarını değiştireceğiz..." açıklamasında bulunmuştu. Doğa Derneği ise hükümetin kuşların göç rotalarını değiştirme yönündeki iddialarının bilimsel gerçeklerden tamamen uzak olduğunu belirtmişti.