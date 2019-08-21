Gişe rekorları kıran Matrix resmen geri dönüyor

1999 yılında beyaz perdede gösterime giren The Matrix, sinema dünyası için tarih değiştiren bir yapım olmayı başarmıştı. Çarpıcı konusu, inanılmaz kurgusu, eşi benzeri görülmeyen aksiyon sahneleri, muazzam öyküsü ve başarılı oyunculukları ile Matrix, büyük beğeni toplamıştı.







Wachowski kardeşlerin yönettiği film, dünyanın en çok izlenen yapımlarından biri olmayı başardı. Matrix'in doğal olarak devam filmleri çekildi... Matrix: Reloaded ve Matrix: Revolutions ilk film kadar gişe hasılatı elde edemese de, maddi açıdan son derece başarılı oldular.





Gişe rekorları kıran, kendine özgü bir distopya vadeden uzun metraj film, hayranlarını tekrardan ekran başına toplamaya hazırlanıyor.





Henüz detayları bilinmeyen Matrix 4’ün ekibin bir çoğunu tekrardan bir araya getirmesi bekleniyor.





Warner Bros’un Variety’e verdiği demeçlere göre Neo ve Trinity rolleri artık karakterleriyle özdeşleşen Keanu Reeves ve Carrie Anne Moss’a ait olacak.





Lana Wachovski’nin ise filmi bizzat yazıp yöneteceğini doğruladı.