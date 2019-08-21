Samanyolu Haber /Gündem / İran, demiryolu vasıtasıyla Akdeniz ülkelerine erişecek /21 Ağustos 2019 08:34

İran, demiryolu vasıtasıyla Akdeniz ülkelerine erişecek

İran’ı Akdeniz ülkelerine bağlayacak Selemçe-Basra demiryolu hattının inşaat çalışmalarının önümüzdeki günlerde başlayacağı duyuruldu.

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İran Demiryolları Genel Müdürü Said Resuli yaptığı açıklamada, Selemçe-Basra demiryolu hattının 33 kilometre olacağını belirterek, proje kapsamında 700 metrelik bir köprünün de inşa edileceğini bildirdi. Rasuli, demiryolu hattının İran’ı Akdeniz ülkelerine bağlayacağını hatırlatırken, çalışmaların 1 yıl içinde tamamlanacağını açıkladı.

Proje bittiğinde İran ve Ortadoğu arasında ticari ve yolcu taşımacılığının yapılacağı açıklanırken, projenin nihai hedefinin Suriye’deki Lazkiye limanıyla bağlantı kurmak olduğu bildirildi
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