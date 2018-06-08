Samanyolu Haber /Gündem / Gezici anketine göre durum kritik /08 Haziran 2018 11:11

Gezici anketine göre durum kritik

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine sayılı günler kala anket şirketleri araştırmalarına devam ediyor

SHABER3.COM

Araştırma şirketi Gezici'nin son anketinde katılımcıların adaylardan hangisine oy vermek istediğine ilişkin dağılım incelendiğinde, kararsızların da dağılımı yapıldığında, yüzde 48.7’si AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, yüzde 25.8’i CHP’nin adayı Muharrem İnce, yüzde 14.4’ü İYİ Parti’nin adayı Meral Akşener, yüzde 10.1’i HDP’nin tutuklu adayı Selahattin Demirtaş, yüzde 0.6’sı Saadet Partisi adayı Temel Karamollaoğlu ve yüzde 0.4’ü Vatan Partisi adayı Doğu Perinçek’i seçti.

Gezici Araştırma Şirketi, Türkiye geneli sosyal, ekonomik, politik ve kültürel konularlarla ilgili seçmen algısını belirlemek amacıyla 25-28 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirdiği “Türkiye Geneline İlişkin Siyasi Araştırma Raporu'nu açıkladı. 

Araştırma TÜİK 1 Kasım 2017 milletvekili seçim sonuçları dikkate alınarak, Türkiye genelinde 18 yaş ve üstü seçmen nüfusunu temsil eden, yaklaşık yarısı kadın olmak üzere 12 il, 67 ilçe ve 378 mahallede toplam 6 bin 811 katılımcıyla yüz yüze görüşülerek yapıldı.

Ankete katılanların cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylığını açıklayan isimlerden hangisine oy vermek istediğine ilişkin dağılım incelendiğinde, kararsızların da dağılımı yapıldığında yüzde 48.7’si AKP Genel Başkanı Erdoğan, yüzde 25.8’i CHP’nin adayı Muharrem İnce, yüzde 14.4’ü İYİ Parti’nin adayı Meral Akşener, yüzde 10.1’i HDP’nin tutuklu adayı Selahattin Demirtaş, yüzde 0.6’sı Saadet Partisi adayı Temel Karamollaoğlu ve yüzde 0.4’ü Vatan Partisi adayı Doğu Perinçek’i seçti.

Araştırma sonucunda yurttaşların 1 Kasım 2015 seçimlerinde kime oy verdiği ile 24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vermek istediği arasındaki ilişki de incelendi. Buna göre AKP’ye oy verenlerin yüzde 89,8’i Tayyip Erdoğan’a oy vermek istediğini ifade ederken yüzde 6,2’si Meral Akşener’e ve yüzde 2,9’u Muharrem İnce’ye oy vermek istediğini söylüyor.

Araştırmaya katılanların yaş aralığı ile 24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vermek istediği arasındaki ilişki incelendiğinde 18-27 yaş aralığındaki gençlerin yaklaşık yüzde 60’ı Erdoğan’a oy vermek istemediğini söylüyor. Gençlerin yüzde 26,1’i Muharrem İnce’ye, yüzde 16,7’si Meral Akşener’e ve yüzde 16,3’ü de Selahattin Demirtaş’a oy vermek istediğini ifade ediyor. Milletvekili genel seçimlerinde hangi partiye oy vereceğine ilişkin soruya da 18-27 yaş aralığındaki gençlerin yüzde 66’sı AKP’ye oy vermeyeceğini söylüyor. Gençlerin yüzde 24,46’sı CHP’ye, yüzde 16,23’ü HDP’ye, yüzde 16,16’sı İyi Parti’ye, yüzde 8,45’i de MHP’ye oy vereceğini belirtiyor.

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