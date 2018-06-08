Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan mitinge 7 helikopterle gitti /08 Haziran 2018 11:07

Erdoğan mitinge 7 helikopterle gitti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, Mersin mitingine biri polis, biri cankurtaran helikopteri olmak üzere toplam 7 helikopterle geldiği iddia edildi.

SHABER3.COM

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Erdoğan israfta her gün kendini aşıyor.

Biri polis, biri cankurtaran helikopteri olmak üzere toplam 7 helikopterle Mersin’e gelen Erdoğan’ın programı 13'te başlaması gerekirken kendisi 14.45'te şehre geldi.

Mersin’e gelen Erdoğan’ın mitingi dolayısıyla Mersin’in en işlek caddesi olan İnönü Bulvarı saatlerce trafiğe kapalı kaldı. Mitingin geç başlaması ve sıcak havanın etkisiyle çok sayıda kişi Erdoğan’ın konuşmasını beklemeden miting alanından ayrıldı.

Erdoğan, Mersin’de geçmiş yıllarda yaptığı mitinglerdeki kalabalıklardan daha az sayıda insana hitap etti. Çevre ilçelerde otobüslerle çok sayıda kişi Mersin’e getirilirken MHP’li Büyükşehir Belediyesi de, belediye otobüslerini görevli yazısı eşliğinde mitinge insan taşımakta kullandı. Erdoğan mitingde Tevfik Sırrı Gür Stadı’nın yerine millet bahçesi yapacaklarını belirterek “Çoluk çocuğu ile millet bahçesinde yatıp yuvarlanacaklar” dedi.

Millet kıraathaneleri vaadi

Ardından Hatay’da konuşan Erdoğan, “Millet kıraathaneleri” açacaklarını söyledi. Erdoğan, “Bunu Bay İnce yanlış anlayabilir. İskambil oynanan değil, kitaplarla döşeli, içeride kahvesi, keki olacak. Gençlerimiz yaşlılarımız gelecek. Hem kitabını okuyacak hem kekini alacak, çayını kahvesini alacak; ücretsiz. 24 saat açık olacak” dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erdoğan mitinge 7 helikopterle gitti Sonraki Haber >>

Promterdan sonra canlı yayında da kulaklık...

Promterdan sonra canlı yayında da kulaklık...

İttifakta çatlak... Bahçeli AKP'ye sert çıktı...

İttifakta çatlak... Bahçeli AKP'ye sert çıktı...

Silivri Cezaevi'nde işkence ile gelen ölüm meclise taşındı

Silivri Cezaevi'nde işkence ile gelen ölüm meclise taşındı

BM’den AKP iktidarına ültimatom

BM’den AKP iktidarına ültimatom

Erdoğan'dan yine tarihi gaf!

Erdoğan'dan yine tarihi gaf!

Saadet'ten Erbakan'a ağır cevap: Palyaçoluk

Saadet'ten Erbakan'a ağır cevap: Palyaçoluk

Bu kez dili dolaştı, söylediklerinden kimse bir şey anlamadı

Bu kez dili dolaştı, söylediklerinden kimse bir şey anlamadı

Eski ABD Büyükelçisi: En büyük sorun S-400 anlaşması

Eski ABD Büyükelçisi: En büyük sorun S-400 anlaşması

Muharrem İnce'den Tosun Paşa'lı cevap

Muharrem İnce'den Tosun Paşa'lı cevap

'Bylock, morbeyin vs bunlar yargının elinde olan şeyler'

'Bylock, morbeyin vs bunlar yargının elinde olan şeyler'
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:55:41