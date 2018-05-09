Gezici anketi açıklandı: AKP Meclis'te çoğunluğu kaybediyor

DW Türkçe'de Nevşin Mengü'nün konuğu olan Gezici Araştırma Şirketi Başkanı Murat Gezici, anketlere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran'daki seçimde oy oranının yüzde 46 olduğunu söyledi. Gezici, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in oyunun da yüzde 25-27 bandında olduğunu aktardı. Gezici'nin aktardığı anketlere göre CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce de yüzde 18-19 aralığında.



Gezici, 24 Haziran seçimlerinden sonra oluşacak olan yeni Meclis'te AK Parti ve MHP'nin kurduğu Cumhur İttifakı'nın çoğunluğu sağlayamayabileceğini de söyledi.



'HDP'NİN BARAJ SORUNU YOK'



HDP'nin baraj sorunu olmadığını aktaran Gezici oy oranı için "Yüzde 11 civarında" dedi.