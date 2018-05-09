Şekerde özelleştirmenin zararı 1.16 milyar lira

Başbakan Binali Yıldırım başkanlığındaki Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun (ÖYK) 5 şeker fabrikasının satışını onaylamasının ardından karara iptal davası açıldı. Danıştay 13. Dairesi, Türkiye Şeker Fabrikası A.Ş.'ye ait 14 şeker fabrikasının özelleştirilmesine ilişkin kararın iptal edilmesi yönündeki davayı reddetti.



Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre; Şeker-İş Sendikası, Danıştay 13. Dairesi'ne açtığı davada, 5 şeker fabrikasının satışı nedeniyle kamunun tam 1 milyar 160 milyon lira zarara uğratıldığını bildirdi. Dava dilekçesinde, halka ait fabrikaların belirli sermaye gruplarına aktarıldığı, özelleştirmenin gerçekleşmesi halinde halkın sağlığının tehlikeye gireceği uyarıları da yer aldı. Sendika, Danıştay'dan satış kararının iptalini ve yürütmenin durdurulmasını istedi.



Her bir fabrika için ayrı ayrı dava açan Şeker-İş'in dava dilekçesinde, Kırşehir Şeker Fabrikası'nın 2011 yılındaki değerinin bile altında satıldığı, bu satış nedeniyle kamunun 241 milyon lira zarara uğratıldığı ifade edildi.



KAMU SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN TEHLİKELER



Aynı şekilde, satışların iptal edilmemesi halinde kamunun Bor fabrikasının satışından 168 milyon, Çorum fabrikasından 257 milyon, Yozgat fabrikasından 211 milyon ve Turhal fabrikasının satışından dolayı da 284 milyon olmak üzere toplam 1 milyar 160 milyon lira zarara uğratılmış olacağı bildirildi.



Fabrikaların satışının kamu yararına da olmadığına işaret edilen dilekçelerde, fabrikaların tek tek satılması nedeniyle şeker sektörünün ABD menşeli Cargill firmasının insafına terk edileceği, sektörün yabancılaşacağı ve kamu sağlığını tehdit eden tehlikelerin ortaya çıkacağı uyarısı yapıldı.



Danıştay'a açılan davada; Bor, Çorum, Kırşehir, Yozgat, Erzincan, Erzurum, Ilgın, Kastamonu, Turhal, Afyon, Alpullu, Burdur, Elbistan ve Muş şeker fabrikalarının özelleştirilmesinin iptali istenmişti.



