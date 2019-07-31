Samanyolu Haber /Gündem / Gezi Davası'na bakan mahkeme dağıtıldı... Yeni Gezi Soruşturmaları yolda /31 Temmuz 2019 09:37

Gezi Davası'na bakan mahkeme dağıtıldı... Yeni Gezi Soruşturmaları yolda

HSK, Gezi davasına bakan İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi heyetini dağıttı. Osman Kavala için tahliye oyu kullanan ve yandaş medyanın aleyhte yayın yaptığı hakim Mahmut Başbuğ’un yeri kaydırıldı.

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Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK), yayımladığı ikinci yetki kararnamesiyle Osman Kavala’nın tutuklu yargılandığı Gezi Parkı davasına bakan İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi heyetini dağıttı.

Gezi Parkı eylemlerini finanse ettiği suçlamasıyla tutuklanan iş insanı Osman Kavala’nın da aralarında bulunduğu 16 kişinin “hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs” iddiasıyla yargılandığı davaya İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi bakıyordu. Mahkeme Bakanı Utku Ercan, “izinli olduğu” gerekçesiyle, ilk duruşmada yerine üyelerden Mahmut Başbuğ baktı. 24 Haziran’daki duruşma sonunda tutuklu Yiğit Aksakoğlu’nun tahliyesine, Osman Kavala’nın ise tutukluluk halinin devamına karar verildi. Başkan Başbuğ, kararında, “Kavala’nın da tahliye edilmesi” gerektiği yönünde oy kullandı.

HSK, 10 Temmuz’da, adli yargıya ilişkin yetki kararnamesi çıkardı. Bu kararnameyle Utku Ercan 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı’na atanırken, yerine üye Mahmut Başbuğ’u başkan yaptı. Bu durum, iktidara yakın Türkiye gazetesinde, “Gezi’ye manidar atama” başlığıyla haber oldu. 18 Temmuz’da davanın ikinci duruşmasında da Kavala’ya tahliye kararı çıkmazken, Başbuğ tahliye yönünde oy kullandı. Bu süreçte HSK, yetki kararnamesine karşı itirazları topladı.

Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’ın haberine göre HSK Birinci Daire, önceki gün “Adli Yargı Hâkimlerinin Müstemir Yetkilerinin Belirlenmesi ve Yeniden İnceleme Taleplerinin Değerlendirilmesine İlişkin Duyuru” yayımladı. Kararla, Gezi davası yargılamasını yapan heyet, bir üye hariç, tümüyle dağıtıldı.

YENİ GEZİ DAVALARI GELEBİLİR

HSK, yetki kararnamesine, “İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2 heyet halinde çalışmasına, 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2019/74 ve 2019/313 esas sayılı dosyalar ile mezkûr dosyalara bağlantılı olarak gelebilecek davalara birinci heyetin, diğer tüm dosya ve işlere ise 2. heyetin bakmasına” karar verildiği notunu düştü. Kararda, “bağlantılı olarak gelebilecek davalar” vurgusu yapılması, Gezi olaylarıyla ilgili yeni dava açılacağı yorumlarını da beraberinde getirdi.

DAVAYA YENİ HEYET BAKACAK

Bu kararla 30. Ağır Ceza’da iki yeni heyet oluşturuldu. HSK, doğrudan esas numaralarını yazarak, Gezi davası ve Adnan Oktar yargılamasını birinci heyetin yapmasına hükmetti. Gezi davasına bakacak birinci heyetin başkanlığına Galip Mehmet Perk, üyeliklerine ise Talip Ergen, Ahmet Tarık Çiftçioğlu getirildi. Mahmut Başbuğ ise ikinci heyetin başkanlığına atanırken, 1. heyetin Gezi ve Oktar dışındaki tüm dosyaları buraya devredildi. Daha önce Gezi davasına bakan 30. Ağır’ın üyeleri Sercan Karagöz, Hasibe Doğan ve Şule Yıldız ikinci heyet üyeliğine gönderildi. Bu üyeler, tutuklu Yiğit Aksakoğlu’nun tahliyesine imza atan heyette görev yapıyordu. 8-9 Ekim tarihlerinde görülmeye devam edecek Gezi davasına yeni heyet bakacak.

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