Samanyolu Haber /Gündem / Giderayak belediyeye yüzlerce adam almışlar /31 Temmuz 2019 09:40

Giderayak belediyeye yüzlerce adam almışlar

İSPER’de 2 seçim arasında yani 31 Mart ve 23 Haziran tarihleri arasında toplam 314 personel istihdam edildiği ortaya çıktı.

SHABER3.COM

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun göreve başlamadan belediye şirketlerinde yaşanan skandallar ortaya çıkmaya başladı.

Belediye şirketlerinden İstanbul Personel Yönetim A. Ş.’de (İSPER) 2 seçim arası 314 personel istihdam edildiği ortaya çıktı. Alımların 193’nün İSKİ’de vezne memuru olarak çalışan Vakıfbank Personeli olduğu ve 23 Haziran İBB seçiminden 2 gün önce kadroya geçirildiği öğrenildi.

Hazal Ocak'ın Cumhuriyet'te yer alan haberine göre, İSPER’de 2 seçim arasında yani 31 Mart ve 23 Haziran tarihleri arasında toplam 314 personel istihdam edildiği ortaya çıktı. 62 personel ilaçlama, engelliler, halkla ilişkiler ve İnsan kaynakları raporlama işleri kapsamında, 59 personel de “Caddebostan ve Florya Plajlarının İşletilmesi İşi” kapsamında geçici personel olarak istihdam edilmiş.193 personelin ise İSKİ ile tahsilat anlaşması kapsamında Vakıfbank çalışanıyken İBB seçiminden 2 gün önce İSPER’in kadrosuna geçirildiği öğrenildi. Çalışanlara Vakıfbank tarafından geçen günlerde yasal haklarına ilişkin bilgilendirme mesajı da atıldı. 

Esenler Belediyesi’nin CHP’li Meclis üyesi Kemal Şahin Vakıfbank’tan İSPER’e vezne tahsilat personeli alınmasının şirketin kuruluş amacına aykırı olduğunu belirterek “Bu personelin çoğu Vakıfbank’ta 2006 yılından beri çalışıyor. Şirketin kuruluş amacı İBB’nin sağlık ve sosyal alanlardaki projelerine kaliteli hizmet ve profesyonel iş gücü sağlamakken İSKİ’nin veznelerinde çalışan bu banka personeli neden İSPER A.Ş’ye alındı? İBB’ye yıllık ortalama 18 milyonluk bir yük getirmiştir” dedi.
 

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