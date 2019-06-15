Samanyolu Haber /Gündem / Gerilimin maliyeti: ABD şampiyon Türk bilim takımına vize vermedi /15 Haziran 2019 10:10

Gerilimin maliyeti: ABD şampiyon Türk bilim takımına vize vermedi

ABD, NASA'nın MATEROV Yarışması'nda Türkiye'yi temsil edecek olan lise takımına vize vermedi. Türkiye takımı, Tennessee'de düzenlenecek olan uluslararası yarışmaya katılamayacak.

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Ankara ile gerilim yaşayan ABD'den, Türkiyeli öğrencilere yönelik bir vize engeli haberi geldi.

Alev Okulları Robotics Lise Robotik Takımı, ABD’nin uzay ajansı NASA'nın MATEROV adlı su altı robot yarışmasının Türkiye etabında birinci olarak ABD'de yapılacak olan uluslararası finallere katılma hakkı kazandı.

Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre ABD, 20 Haziran'da Tennessee'de yapılacak olan finaller için Robotics Lise Robotik Takımı'na vize randevusunu temmuz sonuna verdi.

Bu durumda Robotics Lise Robotik Takımı, ABD'ye gidemeyecek, geliştirdikleri su altı robotunu uluslararası yarışmada gösteriye çıkaramayacak.

ÖĞRENCİLER: ÇABALARIMIZ HEBA OLACAK

Takım üyeleri öğrenciler, su altı robotunu geliştirmek için sarf ettikleri çabalarının heba olacak olmasından dolayı oldukça üzgün olduklarını dile getirirken morallerinin oldukça bozuk olduğunu söyledi.
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