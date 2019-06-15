Samanyolu Haber /Dünya / Bir günde 5400 Venezuelalı Peru'ya geçip mülteci oldu /15 Haziran 2019 10:01

Bir günde 5400 Venezuelalı Peru'ya geçip mülteci oldu

Birleşmiş Milletler (BM), son yıllarda ekonomik ve siyasi buhranın yaşandığı Venezuela'dan Peru'ya bir günde 5 bin 400 kişinin geçtiğini duyurdu.

SHABER3.COM

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin bölgedeki sözcülerinden Regina de la Portilla, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, binlerce Venezuelalı vatandaşın, güvenlikleri için Peru sınırına ulaştığını bildirdi.

Peru sınırını geçen yaklaşık 5 bin 400 Venezuelalı için gerekli tedbirleri almaya başladıklarını anlatan Portilla, karşılaştıkları pek çok kişinin günlerdir yemek yemediğini ve açık havada kötü şartlarda uyuduklarını belirtti. 

Portilla, Peru'ya ulaşan Venezuelalılar için daha fazla desteğe ihtiyaç duyduklarını kaydetti. 

ÜLKESİNİ TERK EDEN VENEZUELALILARIN SAYISI 5 MİLYONA ÇIKTI

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ve BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinden geçen hafta yapılan ortak yazılı açıklamada, Venezuela halkının ülkeyi hızla terk etmesinin şaşırtıcı boyutlarda olduğu ifade edilmişti.

Venezuela'da 2015 sonu itibarıyla ülkeyi terk edenlerin sayısının 695 bin kişi olduğu anımsatılan açıklamada, dünya çapında şimdiye kadar ise 4 milyon Venezuelalı mülteci ve göçmenin komşu ülkelere sığındığı ifade edildi.

Açıklamada, bu Venezuelalı mülteci ve göçmenlerden 1,3 milyonunun Kolombiya'ya, 768 bininin Peru'ya, 263 bininin Ekvador'a, 130 bininin Arjantin'e, 288 bininin Şili'ye ve 168 bininin Brezilya'ya, geri kalanların da Meksika, Orta Amerika ve Karayip ülkelerine sığındığı bildirilmişti.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bir günde 5400 Venezuelalı Peru'ya geçip mülteci oldu Sonraki Haber >>

Dilek Dündar: Madem öyle, işte size açık bir insan hakları ihlali!

Dilek Dündar: Madem öyle, işte size açık bir insan hakları ihlali!

Arabaları bir anda yuttu

Arabaları bir anda yuttu

Görme engelli Bager ilk piyano konserini köyünde verdi

Görme engelli Bager ilk piyano konserini köyünde verdi

Davutoğlu harekete geçti: İşte ilk video

Davutoğlu harekete geçti: İşte ilk video

Pennsylvania'dan canlı

Pennsylvania'dan canlı

Yeni Havalimanında kaza teğet geçti! El frenini çekmeyi unutunca...

Yeni Havalimanında kaza teğet geçti! El frenini çekmeyi unutunca...

Rahmetli Cem Karaca'nın 'Oh be!' şarkısı..

Rahmetli Cem Karaca'nın 'Oh be!' şarkısı..

Belözoğlu'na fırça uzatan Belçikalı'dan Türk formalı özür: Sadece şakaydı

Belözoğlu'na fırça uzatan Belçikalı'dan Türk formalı özür: Sadece şakaydı

Uzan'dan videolu mesaj: Kimse bize sahip çıkmıyor, her şeyimiz yok pahasına satıldı

Uzan'dan videolu mesaj: Kimse bize sahip çıkmıyor, her şeyimiz yok pahasına satıldı

İmamoğlu'nun NTV yayınındaki cevabı gündem oldu

İmamoğlu'nun NTV yayınındaki cevabı gündem oldu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:44:06