Gergerlioğlu'na 2.5 yıl hapis cezası

Gergerlioğlu, “Ben hayatım boyunca insan haklarından yana oldum. Çatışmaları reddettim, konuşma ve uzlaşmadan yana oldum, kimlik ayırt etmeksizin ve özdeşleştirmeden herkesin hakkını savundum” dedi.





Gergerlioğlu’na Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, ‘terör propagandası’ gerekçesiyle 2,5 yıl hapis cezası verildi. Gergerlioğlu, cezayla ilgili olarak, “22 Şubat 2018 tarihinde yapılan duruşmada bir barış gününde ‘çocuklar ölmesin, analar ağlamasın’ temasıyla oluşturulan mizansen fotoğrafın altına sosyal medya hesaplarımda ‘bu fotoğrafa bakıp niye bu savaşın bitirip tüketmekten başka bir anlamı olmadığını anlarsınız. Analar aynı, bayraklar farklı..! Ölünce farkımız kalmıyor birbirimizden..! Çocuklarımızın tabutu yan yana duracağına, dirisi yan yana dursun, eşitçe, kardeşçe ve omuz omuza..!’ yazmamdan dolayı hakkımda terör örgütü propagandası yaptığım suçlamasıyla 2.5 yıl hapis cezası verilmiştir” dedi.





HAYATIM BOYUNCA İNSAN HAKLARINDAN YANA OLDUM’





Gergerlioğlu yaptığı açıklamada, “Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde 22 Şubat 2018 tarihinde yapılan duruşmada bir barış gününde ‘çocuklar ölmesin, analar ağlamasın’ temasıyla oluşturulan mizansen fotoğrafın altına sosyal medya hesaplarımda ‘bu fotografa bakıp niye bu savaşın bitirip tüketmekten başka bir anlamı olmadığını anlarsınız. Analar aynı, bayraklar farklı..! Ölünce farkımız kalmıyor birbirimizden..! Çocuklarımızın tabutu yan yana duracağına, dirisi yan yana dursun, eşitçe, kardeşce ve omuz omuza..!’ yazmamdan dolayı hakkımda terör örgütü propagandası yaptığım suçlamasıyla 2.5 yıl hapis cezası verilmiştir” dedi.





Gergerlioğlu, “Ben hayatım boyunca insan haklarından yana oldum. Çatışmaları reddettim, konuşma ve uzlaşmadan yana oldum, kimlik ayırt etmeksizin ve özdeşleştirmeden herkesin hakkını savundum” ifadesini kullandı. Gergerlioğlu sözlerini “Hukukun rafa kaldırıldığı bu dönemde hakkımda verilen bu çok haksız kararı kabul etmiyor ve kamuoyunun vicdanına bırakıyorum. Bu topraklarda tüm kimliklerin, görüşlerin insan haklarına uygun, özgür bir hayatı yaşayabilmesi için mücadeleme devam edeceğim. İnanılmaz zalimliklerin, vicdansızlıkların hukuk adına yapıldığı bu dönemin geçmesi için umudumu yitirmeyeceğim ve gerçek hukuka ulaşmak için gayretime devam edeceğim” diyerek bitirdi