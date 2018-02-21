Samanyolu Haber /Gündem / Taksim'de bir kişi kendini yaktı /21 Şubat 2018 14:57

Taksim'de bir kişi kendini yaktı

Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı önünde kendini ateşe veren Reza Sharafkhani adlı kişi çevredekiler tarafından kurtarıldı.

SHABER3.COM

Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı önüne gelen ve İranlı olduğu öğrenilen Reza Sharafkhani (53), üstüne döktüğü yanıcı maddeyi ateşledi. Bir anda alev topuna dönen Sharafkhani çevredekilerin üstüne su dökmesiyle söndürüldü.

Meydandan geçen yine yabancı uyruklu bir kadın, çıkardığı montunu yaralının üstüne örterek yardım etmeye çalıştı.

Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri vücudunda yanıklar olan Sharafkhani'yi ambulansla hastaneye kaldırdı.

Anıt çevresine güvenlik şeridi çeken polis soruşturma başlattı.
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