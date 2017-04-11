Samanyolu Haber /Gündem / Generale yeniden tutuklama kararı /11 Nisan 2017 03:11

Generale yeniden tutuklama kararı

Malatya darbe girişimi davasında tahliye edilen dönemin 2'nci Ordu Komutanlığı Kurmay Başkanı ve Malatya garnizon komutanı Tümgeneral Avni Angun’un yeniden tutuklanmasına karar verildi.

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Malatya 1.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Malatya darbe girişimi davasında Mahkeme Heyeti 17 Mart’ta verilen ara kararda tahliye edilen dönemin 2'nci Ordu Komutanlığı Kurmay Başkanı ve Malatya garnizon komutanı Tümgeneral Avni Angun’un yeniden tutuklanmasına karar verdi. Adli kontrol kararı ile tutuksuz yargılanan Angun hakkında yakalama kararı çıkartılırken, diğer tutuksuz sanıklardan dönemin 2'nci Ordu Komutanlığı Harekat Kurmay Yarbaşkanı olarak görev yapan Ersin Yıldırım hakkında da tutuklama kararı verilerek yakalanması için savcılığa müzakere yazısı yazılması ifade edildi.

SANIKLARIN TUTUKLULUK HALLERİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti, diğer 24 tutuklu sanık hakkında da tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Yaklaşık 1,5 saat süren ara kararların açıklanmasının ardından mahkeme heyeti bir sonraki duruşmayı 6 Haziran 2017 tarihine erteledi. 

76 SANIK YARGILANIYOR

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Malatya’da görülen davada 26’sı tutuklu 76 sanık için çeşitli suçlardan hapis cezası isteniyor. Davanın 1 numaralı sanığı olarak dönemin 2'nci Ordu Komutanı olan Orgeneral Adem Huduti yer alıyor. Huduti, ayrıca Türkiye’deki darbe girişiminde tutuklu bulunan en yüksek rütbeli sanık olma özelliğine de sahip.


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