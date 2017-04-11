Darbe soruları soran Kılıçdaroğlu'na tutuklama tehdidi

Erdoğan CHP lideri Kılıçdaroğlu’nu hedef alarak şöyle konuştu:





“Çok ilginçtir (15 Temmuz'da, havaalanında) VIP’de beyefendi. NTV’deki programda da şunu söylüyor, ‘Eğer bizi haberdar etseydiler ben beklerdim’ diyor orada fakat çok daha ilginci şimdi yeni bunlar da düştü, VIP’deki meğerse oradan bütün kameralara takıldı ve o kameralar da tankların yanına Kılıçdaroğlu’nu alan araba geliyor ışıldaklarıyla falan özel. Tanklardaki ve onların yanındakilerle görüşmeler yapıyor, AHaber’in yayınlarında bu görüntüler var. Ondan sonra onlar çıkıp Bakırköy Belediye Başkanlığı’na geliyor.





(Darbecilerle) Teması söz konusu işte. Işıldakları olan araçlarla geliyorlar, orada tankların etrafında -iki tane tanktan filan bahsediyorlar- onlarla orada görüşmeyi yapıyor ve o görüşmeden sonra oradan ayrılıyor. Demek ki danışıklı dövüş. Öbür tarafta bizim Safiye Bacımızı bu alçaklar, namussuzlar tankların yanına geldiği zaman elinden tutuyorlar, telefonunu alıyorlar savuruyorlar, kendisini itiyorlar, kakıyorlar, taciz ediyorlar, bu tür şeyleri yapıyorlar. Ama Kılıçdaroğlu Beyefendiye, ona anlaşmış olarak ‘Hadi sen gidebilirsin’ deyip ona yol veriyorlar. Vatandaşlar öbür tarafta, Devlet Konukevi’nin olduğu yerdeki salonda orada on binlerce insan var. Niye oraya gitmiyorsun? ‘Beni çağırsaydı giderdim’ diyor. Bırak yalanı, hayatın yalan. Sen oradan Bakırköy’e gidiyorsun. Kontrollü darbe ifadesinin, kontrollü bir danışıklı dövüşü kimlerle yaptığının en güzel ifadesi. Çünkü bu koltuk kontrollü bir koltuktur oturduğu koltuk. Bu oturduğu kontrollü koltuk da orada kasetle geldi, kasetle de gidicidir. Kalıcı değil. Ama dürüst değil bu.”





‘DARBECİLERLE ANLAŞMIŞ OLAN BİRİSİNİ NASIL DAVET EDERİM?’





Erdoğan, katıldığı programın sunucusunun Kılıçdaroğlu’na ilişkin “Havalimanında iletişim kurduğunu öğrenmiş olsaydınız” sözü üzerine, “Kesinlikle davet etmezdim. Niye? Darbecilerle anlaşmış olan birisini nasıl davet ederim ya? O gece orada durmadan doğru bastırıp Bakırköy’e giden birisini nasıl davet ederim? Nitekim biz davet ediyoruz ve kendisi bize olumsuz cevap veriyor fakat daha sonra öyle zannediyorum ki birçok baskılar oldu, bu baskılar neticesinde son anca Cuma günü bize cevap geliyor ve Yenikapı’ya geliyor. Dürüst değil” şeklinde konuştu.



