Samanyolu Haber /Gündem / General Sönmezateş: 13 yaşındaki kızım cezaevinde cinsel tacize uğradı! /09 Eylül 2017 18:49

General Sönmezateş: 13 yaşındaki kızım cezaevinde cinsel tacize uğradı!

Gökhan Şahin Sönmezateş: 13 yaşındaki kızım, cinsel tacize uğradı. Savcı bey beni duyuyor musun

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen 1'i firari 37 darbeci askerin aralarında bulunduğu 43'ü tutuklu 47 sanığın yargılanmasına, sanık binbaşı Şükrü Seymen'in dün yarım kalan esasa ilişkin savunmasıyla devam edildi.

Seymen'in savunmasını tamamlamasının ardından söz almadan ayağa kalkan tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş'in, "13 yaşındaki kızım, cinsel tacize uğradı. Savcı bey beni duyuyor musun" demesi üzerine salon karıştı.

Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, sandalyeleri tekmeleyerek bağıran Sönmezateş'i duruşma salonundan attı. Baştoğ, sanıklardan Sönmezateş ile yarbay Davut Uçum'u 1 oturum, üsteğmen Mehmet Demir'i ise karar oturumuna kadar duruşmalardan men etti. Sanıklar, jandarma tarafından salondan çıkartıldı.

Avukat: Cezaevi görevlileri kızın iç çamaşırlarını da çıkarmış 

Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ'un olayları zapta geçirmesi sırasında araya giren Sönmezateş'in avukatı Nevre Hükkamoğlu, "Cezaevi görevlilerinin müvekkilimin kızının iç çamaşırını çıkardığını da ekleyin" dedi. Baştoğ, konuyla ilgili suç duyurusunda bulunulması gerekteğini söyledi.

Duruşmaya 11 Eylül Pazartesi günü saat 09.00'da, pilot albay Zeki Göçmen'in esasa ilişkin savunması ile devam edilecek.
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