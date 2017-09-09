Samanyolu Haber /Gündem / Bunun Roboski katliamından ne farkı var? /09 Eylül 2017 16:54

Bunun Roboski katliamından ne farkı var?

SİHA’lar tarafından bombalanarak öldürülen 3 kişinin terörist olmadığını TBMM gündemine taşıyan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisine yönelik sözlerine "Bu yapılanın Roboski katliamından ne farkı var?" sözleriyle yanıt verdi.

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Sezgin Tanrıkulu'ndan yeni açıklama: Bu yapılanın Roboski katliamından ne farkı var?

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun Hakkâri’de Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) saldırısıyla öldürülen 3 kişinin terörist olmadıklarını vurgulayarak konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tepkisini çekti. Erdoğan, Tanrıkulu’nun açıklamasına adeta ateş püskürdü, eleştiri oklarını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yöneltti. Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nu eleştirirken, "CHP Genel Başkanı'nın, 'Ey Tanrıkulu sen teröristlerden mi bu ülkenin güvenlik güçlerinden mi yanasın?' diye sormasını beklerdim" ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ın Tanrıkulu’na yönelik sözlerinin üzerinden çok kısa bir süre geçtikten sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Tanrıkulu hakkında soruşturma başlattığı öğrenildi.

Erdoğan’ın sözlerinin yanı sıra hükümet ve hükümete yakın medyanın da hedefi haline gelen Sezgin Tanrıkulu, RS FM’de Yavuz Oğhan’dan Bidebunudinle programına konuk oldu.

Konunun araştırılması yerine kendisine yönelik eleştirilerin haksız olduğunu belirten Tanrıkulu, olayın yaşandığı bölgedeki vatandaşların sesi olmaya devam edeceğini belirtti.

'MANGAL YAPARKEN FOTOĞRAFLARI VAR'

Tanrıkulu, SİHA saldırısıyla yaşamını yitiren 3 kişinin, 2 hafta önce öldürüldükleri yerde mangal yaparken fotoğraflarının bulunduğunu söyledi.

Tanrıkulu, kendisine yönelik yapılan “Terör örgütünü destekliyor” suçlamasına ise, “Ben 25 yıl Diyarbakır’da avukatlık yaptım. Orada örgüt üyesi olmadım, şimdi mi olacağım?” sözleriyle tepki gösterdi.

Tanrıkulu, 28 Aralık 2011’de 37 sivilin yaşamını yitirdiği Roboski katliamına da değindi. Tanrıkulu, “Bu yapılanın ne farkı var?” diye sordu.
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