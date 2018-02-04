Samanyolu Haber /Gündem / Genelkurmay Başkanlığı, NATO Üssü'ndeki Türk bayrağının indirildiği iddiasını yalanladı /04 Şubat 2018 18:42

Genelkurmay Başkanlığı, NATO Üssü'ndeki Türk bayrağının indirildiği iddiasını yalanladı

Genelkurmay Başkanlığı,yaptığı açıklamada bazı basın yayın organlarında yer alan İzmir'de NATO Karargahına bayrak astırılmadığına dair haberleri yalanladı.

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Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Tankçı Üsteğmen Muhammed Cihangir Çubukçu'nun İzmir'deki evinin karşısında yer alan NATO Müttefik Kara Kuvvetleri Komutanlığına bayrak astırılmadığına dair haberlerin doğru olmadığı bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede, bazı basın yayın organlarında, Afrin'deki Şeyh Horoz bölgesinde terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen saldırı sonucu isabet alan tankta şehit olan Çubukçu'nun İzmir'deki evinin karşısında yer alan NATO Karargahına bayrak astırılmadığına dair haberler yer aldığı anımsatıldı.

Söz konusu haberlerin doğruyu yansıtmadığı belirtilerek, "Sabahın ilk saatlerinden itibaren bayraklar asılmış ve halen de asılı durumda bulunmaktadır" ifadeleri kullanıldı.
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