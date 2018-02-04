Erdoğan'dan 'Protestoculara nasıl hitap edersiniz' sorusuna 'Afrin'deki gibi' cevabı

Yarın Vatikan ve Roma'da resmi görüşmelerde bulunmak üzere bu akşam İtalya'ya gitmesi beklenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ziyareti öncesinde İtalyan La Stampa gazetesine bir mülakat verdi. La Stampa, Erdoğan söyleşisini bugün manşetten 'Erdoğan: AB bizi alsın' manşetiyle yayımladı. Erdoğan, Roma'da kendisini protesto edecek olan göstericilere nasıl sesleneceği sorusuna, 'Teröristlere Afrin'de hitap ettiğim gibi hitap ediyorum, çünkü onların anladığı dil, o dildir' yanıtını verdi.





BBC Türkçe'de yer alan habere göre, gazetede yayımlanan metne ve videodaki görüntülere göre Erdoğan, Vatikan ziyaretinin başlıca nedeni olan Kudüs meselesinden, Türkiye-AB ilişkilerine ve Afrin operasyonuna kadar birçok soruya yanıt verdi. Erdoğan'a, Brexit sonrası İngiltere'nin AB ile sahip olacağı türden bir ilişkinin Türkiye için de geçerli olabileceği şeklindeki tezlerle ilgili bir soru da soruldu. Erdoğan buna cevaben, "Biz AB'ye tam üyelik istiyoruz. Diğer seçenekler bizi tatmin etmez" dedi.





'BENİM İÇİN DİNDARLIK HER ŞEYDİR, TAVİZ VERMEM'





La Stampa yayın yönetmeni Molinari, Erdoğan'a 'Bir inanç insanı olan Papa ile buluşacaksınız. Siz de inançlı birisiniz. Bu sizin kişiliğinizde ne kadar etkili' diye sordu. Erdoğan'ın yanıtı şöyle oldu: "Benim için dindarlık her şeydir, ondan taviz vermem. Dinimin bana emrettiği her şey benim için bir ilktir."





Erdoğan, 'Papa Francesco ile görüşmenizde hangi konu en önemli gündem maddesi olacak' sorusuna ise "Kudüs" diye yanıt verdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'i İsrail'in başkenti olarak tanıma kararı sonrası Papa ile buluşacak olan Erdoğan şunları söyledi: "Trump'ın uluslararası hukuka aykırı açıklamasından sonra (Papa ile) konuştuk. Bu görüşmeden ötürü Papa'ya teşekkür etmek istiyorum. Kudüs yalnızca Müslümanların meselesi değil. İkimiz de kentin statüsünün korunmasından yanayız. Statünün korunması, her üç dinin de kutsal mekanlarının güvence altına alınması ve Filistin halkının haklarının tanınması son derece mühimdir. Papa'nın ve Kudüs'teki çeşitli Hristiyan cemaatlerin de bu yönde mesaj vermesi, temel önemdedir." Erdoğan, İsrail-Filistin barışının tek yolunun iki devletli çözümden geçtiğini de belirtti ve "Bunun için de Filistin'i tanıyan ülkelerin sayısı artmalıdır. İtalya'dan da en kısa zamanda Filistin'i tanımasını istiyorum" ifadelerini kullandı.





'BERLUSCONİ DÖNEMİNDEKİ ATMOSFERE SÖNMELİYİZ'





Erdoğan, yarın ziyaret edeceği İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ve Başbakan Paolo Gentiloni ile görüşmelerinden ne beklediğinin sorulması üzerine de şöyle konuştu: "İtalya ile ikili ilişkilerimizi geliştirmeliyiz. Eski Başbakan Berlusconi, yakın dostumdur, kendisiyle çok iyi bir işbirliği başlatmıştık. Ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin Berlusconi döneminde çok canlı ve olumlu olduğunu söyleyebilirim. O atmosferi yeniden elde etmeliyiz. Örneğin 'Attack Agusta Westland' helikopterleri için çok önemli bir anlaşma yapmıştık. Bu tür işbirliklerini daha da geliştirmek istiyoruz."





'ONLARIN ANLADIĞI DİL O'





La Stampa'nın, Roma'da Erdoğan'ı protesto gösterilerinin düzenleneceğini hatırlatması ve 'Bu göstericilere nasıl seslenmek istersiniz' sorusuna ise Erdoğan "Ben teröristlere değil teröristlerin karşısında olanlara hitap ediyorum. Teröristlere ise Afrin'de hitap ettiğim gibi hitap ediyorum, çünkü onların anladığı dil, o dildir. Bundan sonra da yine aynı dille hitap edeceğim."