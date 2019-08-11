Gelibolu Yarımadası'nda orman yangını

Bölgeye çevre illerden de çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. CNN TÜRK canlı yayınına bağlanan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yangının iki kolundan birisi olan Behramlı hattını tuttuk. Alçıtepe hattındaki yangın, yerleşim alanlarına 6 kilometre ve üzerinde bir mesafede" dedi.





Yangın, saat 22.30 sıralarında ilçeye bağlı Behramlı köyündeki ormanlık alanda çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.





Behramlı köyü yakınlarında başlayan yangının bir kolunun köye doğru, diğer kolunun ise Davutbeyin Çiftliği mevkiine doğru ilerlediği öğrenildi.





Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ise yangına çok sayıda arazöz ve itfaiye aracıyla müdahale edildi.





Pakdemirli, "İyi bir haber Behramlı hattı ve Alçıtepe hattı iki hattan ilerliyor. Alçıtepe hattı güney batı yönden devam ediyor ama Behramlı hattını tuttuk. Alçıtepe tarafını da en kısa zamanda kontrol altına alma konusunda gayretlerimiz sürüyor. Alçıtepe hattındaki yangın, yerleşim alanlarına 6 kilometre ve üzerinde bir mesafede. Şuan için yerleşim alanlarına bir tehdit yok. Buralara varmadan inşallah yangını durdurmuş oluruz" dedi.









