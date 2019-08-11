Samanyolu Haber /Dünya / Norveç'te camide silahlı saldırı /11 Ağustos 2019 07:25

Norveç'te camide silahlı saldırı

Norveç’in Barum şehrinde El-Nur İslam Merkezi Camii'nde silahlı saldırı gerçekleşti.

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Independent'te yer alan habere göre, bir kişinin yaralandığı belirtilen saldırıda saldırganın da gözaltına alındığı belirtiliyor.

Cumartesi öğleden sonra gerçekleşen saldırıya ilişkin polisten gelen ilk bilgilerde, saldırganın "“genç, beyaz tenli bir adam” olduğu belirtildi.

Polis, saldırganın kimliği hakkında daha fazla bilgiye sahip olmadıklarını açıkladı.

Oslo Operasyon Merkezi'nden yapılan açıklamada, "saldırının caminin içinde yapıldığı" belirtildi.

Görgü tanıklarının anlattığına göre saldırgan, ateş açtıktan hemen sonra camide bulunan bir kişi tarafından etkisiz hâle getirildi.

Yine saldırının tanıklarının aktardığına göre saldırganın elinde iki av tüfeği benzeri silah ve bir tabanca olduğu belirtiliyor. Cam yapımı bir kapıyı kırıp ateş ettiği belirtiliyor.

Saldırıda yaralanan kişinin ise 75 yaşındaki cemaat üyesi olduğu kaydediliyor.
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