Samanyolu Haber /Gündem / Geçen yıl 101 bin esnaf dükkan kapattı /12 Nisan 2017 16:35

Geçen yıl 101 bin esnaf dükkan kapattı

2016 yılında Türkiye genelinde 101 bin 614 esnaf ve sanatkar işletmesi kapandı.

Geçen yıl 101 bin esnaf dükkan kapattı

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesine Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yanıt verdi.

Tanrıkulu, soru önergesinde Türkiye genelinde toplam kaç işyerinin kapandığını sormuştu.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, soru önergesine şöyle yanıt verdi: “2016 yılında Türkiye genelinde toplam 228 bin 871 esnaf ve sanatkar işletmesi açıldı, 101 bin 614 esnaf ve sanatkar işletmesi kapandı. Kahvehane, kıraathane ve çay ocağı olarak faaliyet gösteren işletmelerden ise 12 bin 873 adedi tescil, 8 bin 800 adedi ise kapandı. Minibüs işletmeciliği mesleğini icra eden 7 bin 159 adet esnaf ve sanatkar işletmesi açıldı, 5 bin 870 adet esnaf ve sanatkar işletmesi kapandı.”

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