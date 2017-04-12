İlk açıklama: Derin koma hali

Baygın durumdayken sitenin güvenlik görevlisi tarafından fark edilen Erkal, durumun sağlık ve polis ekiplerine bildirilmesinin ardından Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.





Yapılan ilk müdahalenin ardından Erkal, yoğun bakıma alındı. Haberi alan alan Erkal’ın yakınları hastaneye akın etti. Erkal’ın durumunun ciddiyetini koruduğu tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Baygın halde bulunan İbrahim Erkal’ın sağ arka kulağının altında bir de yırtık olduğu tespit edildi.





DERİN KOMA





Hastaneden ambulansla Beşiktaş'ta bulunan özel bir hastaneye sevk edilen Erkal'ın sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada, "Son derece ciddi beyin kanamasının olduğu saptanmış olup hastamız derin koma durumundadır" denildi.





Erkal'ın sağlık durumuyla ilgili olarak hastaneden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:





"Beyin kanaması ön tanısı ile getirilen, evinin otoparkında düşmüş olarak bulunan değerli sanatçı İbrahim Erkal'ın yapılan tetkikler sonucundan son derece ciddi beyin kanamasının olduğu saptanmış olup hastamız derin koma durumundadır. Yoğun tıbbi destek tedavisi alan hastamız ameliyata alınmıştır."





AMELİYATTAN ÇIKTI





Yaklaşık 2 buçuk saat süren ameliyatın ardından Erkal'ın tedavisi yoğun bakımda devam ediyor. Sanatçının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.