Samanyolu Haber /Gündem / Gaziantep’te facia! Feci şekilde can verdi /25 Nisan 2019 22:19

Gaziantep’te facia! Feci şekilde can verdi

Gaziantep'te ayçiçek yağı yüklü tanker, kömür yüklü TIR'a çarptı. Kazada alev alan tankerin sürücüsü yanarak hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre, Osmaniye’den Gaziantep istikametine seyir halinde bulunan Mehmet Mazlıbaş idaresindeki ayçiçek yağı yüklü 33 DFB 99 plakalı tanker, aynı istikamette seyir halinde bulunan Erdoğan D. idaresindeki 27 V 8104 plakalı kömür yüklü TIR’ın dorsesine arkadan çarptı. Çarpışmanın hemen ardından tanker alev alırken, araçtan çıkmayı başaramayan yaralı sürücü Mehmet Mazlıbaş yanarak öldü. Çekici kısmı tamamen yanan TIR’daki alevler olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Polis ve jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik tedbiri alındı. Kazanın ardından savaş alanını andıran görüntülerin ortaya çıktığı karayolu ulaşıma kapandı.

Gaziantep’te ayçiçek yağı yüklü tanker, kömür yüklü TIR’a çarptı. Kazada alev alan tankerin sürücüsü yanarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye’den Gaziantep istikametine seyir halinde bulunan Mehmet Mazlıbaş idaresindeki ayçiçek yağı yüklü 33 DFB 99 plakalı tanker, aynı istikamette seyir halinde bulunan Erdoğan D. idaresindeki 27 V 8104 plakalı kömür yüklü TIR’ın dorsesine arkadan çarptı. Çarpışmanın hemen ardından tanker alev alırken, araçtan çıkmayı başaramayan yaralı sürücü Mehmet Mazlıbaş yanarak öldü. Çekici kısmı tamamen yanan TIR’daki alevler olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Polis ve jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik tedbiri alındı. Kazanın ardından savaş alanını andıran görüntülerin ortaya çıktığı karayolu ulaşıma kapandı.

Kazanın ardından yanan tankerdeki yağlar ise yola döküldü.Karayolunun kaza yapan araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından yeniden trafiğe açılması bekleniyor.
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