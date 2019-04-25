Samanyolu Haber /Gündem / Küçükçekmece'de gözaltına alınanlardan 2'si serbest bırakıldı /25 Nisan 2019 22:19

Küçükçekmece'de gözaltına alınanlardan 2'si serbest bırakıldı

Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde 5 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunulmasına ilişkin gözaltına alınan 9 kişiden, olayla ilgisi olmadığı tespit edilen yabancı uyruklu 6'sı sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. İki şüpheli işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince, 22 Nisan'da Kanarya Mahallesi'nde 5 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismara uğraması üzerine başlatılan çalışma kapsamında şüphelinin kimliği tespit edildi.

Polis, sabah saatlerinde yabancı uyruklu şüpheli M.V'yi (20) düzenlediği operasyonla yakaladı. Gözaltındaki şüphelinin Urduca konuştuğu için tercüman beklendiği öğrenildi.

Altısı Pakistan uyruklu 8 şüpheliden gerekli kan ve doku örnekleri alındı. Olayla ilgisi olmadığı tespit edilen 2 şüpheli, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Yurda kaçak yollarla geldiği tespit edilen 6 Pakistanlı ise sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Bu arada, cinsel istismara uğrayan çocuğa, ailesi ve pedagog eşliğinde şüpheli M.V'nin teşhis ettirildiği öğrenildi.

Olayın faili olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Pakistan uyruklu M.V'nin olay günü giydiği kıyafetlerinden ve tırnak arasından alınan doku örneği ile çocuktan alınan doku örneğinin karşılaştırılması için Adli Tıp Kurumuna gönderildiği belirtildi.

M.V'nin, emniyetteki işlemleri sürüyor. 
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