Samanyolu Haber /Dünya / Gazeteciyi öldüren subayın 'diyet parası' 24 saatte toplandı /01 Mayıs 2019 09:01

Gazeteciyi öldüren subayın 'diyet parası' 24 saatte toplandı

Kuveyt'te Avazim kabilesi, gazeteci Hidayet Sultan es-Salim'i öldüren subayın serbest bırakılması için 24 saatte yaklaşık 33 milyon dolar topladı.

SHABER3.COM


Kuveyt'te gazeteci Hidayet Sultan es-Salim'i öldürdüğü gerekçesiyle 2002'den bu yana hapiste olan subayın serbest bırakılması için istenen "diyet parası" 24 saatte toplandı. 

Kuveyt Meclisi eski üyesi Bedr Ed-Dahum, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yaptığı açıklamada, gazeteciyi öldürmekle suçlanan subay Halid Naka el-Azimi'nin serbest bırakılması için Avazim kabilesinin bir kampanya başlattığını ve kampanya kapsamında 24 saatte 10 milyon Kuveyt dinarı (yaklaşık 33 milyon dolar) toplandığını ifade etti. 

El-Avazim Hayır Kurumu, gazeteci es-Salim'in varislerinin, "suçlunun hapishanede geçirdiği sürenin yeterli olduğunu belirterek ve 10 milyon Kuveyt dinarı diyet miktarı isteyerek" şikayetten vazgeçmelerinin ardından kampanya başlatmıştı.

Gazeteci, 2001 yılında başkent Kuveyt'te aracıyla trafik ışığında durduğu sırada, el-Azimi tarafından vurularak öldürülmüştü. 

Subay Halid Naka el-Azimi, Hidayet Sultan es-Salim'i, el-Meclis Dergisinde kaleme aldığı ve Avazim kabilesindeki genç kızların onuruna zarar verdiği makalesi nedeniyle öldürdüğünü açıklamıştı. Gazeteci makalesinde, Kuveyt'te 1930'larda düğünlere dansöz olarak Avazim kabilesinden kadınların getirildiğini yazmıştı. 

Ceza Mahkemesi, Şubat 2002'de el-Azimi'yi, gazeteciyi öldürmekten suçlu bulmuş ve hakkında idam cezası vermişti. Söz konusu ceza temyiz mahkemesi tarafından müebbet hapis cezasına dönüştürülmüştü.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Gazeteciyi öldüren subayın 'diyet parası' 24 saatte toplandı Sonraki Haber >>

41 yolcusu yangında ölen uçağın kanadındaki alevler içerden kaydedildi

41 yolcusu yangında ölen uçağın kanadındaki alevler içerden kaydedildi

Game of Thrones'ta büyük hata

Game of Thrones'ta büyük hata

Yeni Bamteli sohbeti yayınlandı....

Yeni Bamteli sohbeti yayınlandı....

Torpilli yolcu rezaleti: THY, yaşlı kadını uçaktan indirdi

Torpilli yolcu rezaleti: THY, yaşlı kadını uçaktan indirdi

Acil inişe geçen uçak havada alev topuna döndü

Acil inişe geçen uçak havada alev topuna döndü

Trenin önüne atladı ve kadını kurtardı

Trenin önüne atladı ve kadını kurtardı

Cep telefonu felaket getirdi

Cep telefonu felaket getirdi

Yaşlı kadını iten kadın polis!

Yaşlı kadını iten kadın polis!

Aşırı sağcı İngiliz siyasetçiye 'Milk Shake' şoku

Aşırı sağcı İngiliz siyasetçiye 'Milk Shake' şoku

Otomobil AVM'ye daldı

Otomobil AVM'ye daldı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:53:15