Venezuela'da son durum: 'Maduro darbe girişimini atlatmış görünüyor'













Maduro "Ülkemize korku getirmek isteyenlerden kurtulduk" derken, muhalif lider Guaido, "Bu, halkıyla yüzleşmeye korkan bir tirana karşı pasif bir isyandır" ifadesini kullandı.





Maduro, ulusal televizyona çıkarak bir açıklama yaptı. La Carlota askeri üssünün ayaklanmadan sonra asla teslim olmadığını öne süren Maduro, Guaido’yu destekleyen ordunun karayolunda ancak 8 zırhlı araca sahip olabildiğini iddia etti.





Maduro, “Bu kişilerin yüzlerini tanıyorduk. Tank dedikleri sekiz aracı ele geçirdiler. Otoyolunu geçişe kapatma girişiminde bulundular" dedi.





Beş yıl kadar ev hapsinde tutulduktan sonra salı günü kaçarak Guaido ile poz veren Leopoldo Lpez'i de darbeye liderlik etmekle suçlayan Maduro, "Leopoldo Lpez, otoyolda çatışma çıkartan bu silahlı grubu bizzat yönetti. Sonra, Guaido'yu binlerce insanı harekete geçirme çağrısı yaparken gördük. Hiç görülmemiş bir şey" ifadelerini kullandı.





Juan Guaido ise, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ordu tarafından desteklenmediğini söylüyor.





Guaido, halkı ve orduyu sokağa çağırmasının sonuç verdiğini belirterek, "Sokaklarda olacağız, burası bizim topraklarımız. Yarın bütün Venezuelalılar sokaklarda olacak. Beni yakalamak istemedikleri sürece askeri darbe yapılmasının imkanı yoktur. Bu, halkıyla yüzleşmeye korkan bir tirana karşı pasif bir isyandır" diyor.





Orduyu ve halkı sokağa çağırmasını "Özgürlük Operasyonu" olarak niteleyen Guaido, hükümet değişimi gerçekleşene kadar sokak gösterilerinin süreceğini vurguluyor.





Venezuela'da yaşayan gazeteci Mustafa Özdemir, bir gün içinde Caracas'ta yaşananları anlattığı Amerika'nın Sesi'nde kaleme aldığı yazısında, "Gün sonunda Guaido önderliğindeki muhalefetin karnesine bir ‘başarısız darbe girişimi’ daha eklenmiş görünüyor" diyor.





Öte yandan Venezuela'da eski muhalif lider Leopoldo Lopez'in, Şili'nin Karakas'daki resmi konutundan İspanya Büyükelçiliği'ne gittiği belirtildi.





Şili Dışişleri Bakanı Roberto Ampuero, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Lilian Tintori ve İspanyol kökenli Leopoldo Lopez İspanya Büyükelçiliği'ne gittiler. Bu kişisel bir karardı, bizim büyükelçiliğimizde zaten misafirlerin olduğunu göz önüne aldılar" ifadelerini kullandı.





Dünyadan farklı tepkiler gelirken ABD, şiddet yoluna gidilmemesi gerektiğini belirterek Maduro yönetimine görevi bırakma çağrısı yapıyor.





Venezuela ile ilişkilerin sıkı olduğu Türkiye ise Maduro'nun yanında yer aldıklarını ve darbeye karşı olduklarını ifade eden açıklamalar yapıyor.