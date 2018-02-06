Gazeteciler yeniden hakim karşısında

Ekim ayındaki son duruşmada Atilla Taş, Davud Aydın ve Murat Aksoy tahliye edilmişti. Davada son duruşma 4 Aralık’ta yapılmıştı. O duruşmada tanık beyanları gerekçe gösterilerek tutukluluğa devam kararı çıkmıştı.





Davada mevcut durumda tutuklu sanıklar şöyle; Abdullah Kılıç, Ahmet Memiş, Bayram Kaya, Cemal Azmi Kalyoncu, Cuma Ulus, Emre Soncan, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Habib Güler, Halil İbrahim Balta, Hanım Büşra Erdal, Hüseyin Aydın, Muhammed Sait Kuloğlu, Mustafa Erkan Acar, Mutlu Çölgeçen, Oğuz Usluer, Seyid Kılıç, Ufuk Şanlı, Ünal Tanık, Yakup Çetin, Yetkin Yıldız.





Duruşmalar devam ederken serbest bırakılan gazeteciler ise Ali Akkuş, Atilla Taş, Bünyamin Köseli, Cihan Acar, Davut Aydın, Murat Aksoy oldu. Tutuksuz yargılanan Muhterem Tanık ile birlikte Bülent Ceyhan ve Said Sefa için haklarında yakalama kararı bulunuyor.