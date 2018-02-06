Hastane skandalında yeni boyut... Sorumlu doktor terfi etti...

115 hamile çocuğa ilişkin suçlanan iki kamu görevlisine yönelik yürütülen soruşturmada dikkat çekici bir detay ortaya çıktı. Hürriyet’in haberine göre, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli Sosyal Hizmet Uzmanı İclal Nergiz (32), hastaneye 5 aylık süreçte gelen, yaşları 18’in altında olan 115 çocuğun hamile olduğunu, bu kayıtların zorunlu olduğu halde polise bildirilmediğini saptayıp hazırladığı tutanakla durumu 3 Ekim günü Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirmişti.
Rapordan sonra izin çıkmadı
Başvuru dilekçesinde suçlanan iki kamu görevlisi ile ilgili savcılık soruşturma izni talep etti. İstanbul Valiliği de, İl Sağlık Müdürlüğü’ne yazı yazarak, şikâyete konu iddiaların araştırılması için inceleme yapılmasını istedi. Ön inceleme için Lepra Deri ve Zührevi Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Dr. Mevlit Yurtseven, hastaneye giderek yerinde inceleme yaptı.
Dr. Aki Akça (solda) raporda 9 gün sonra Lepra Deri ve Zührevi Hastalıkları Hastanesi’ne başhekimi Mevlit Yurtseven’in (sağda) yardımcısı olarak atandı
Dr. Yurtseven ön incelemeci olarak, şikâyeti yapan Nergiz’in yanı sıra suçlanan isimler Başhekim Yardımcısı Dr. Akif Akça (60) ve hastane personeli Nazlıcan Dilber’in ifadelerini aldı. Dr. Yurtseven raporunu 27 Kasım günü tamamladı. Raporda, suçlanan kamu görevlileri hakkında soruşturma izni verilmemesi yönünde görüş belirtildi. Valilik de gelen rapor sonrası 4 Aralık günü söz konusu kamu görevlileri hakkında soruşturma izni verilmemesine karar verdi.
Rapordan 9 gün sonra tuhaf bir atama
Valiliğin bu yazısından 9 gün sonra ise dikkat çekici bir atamanın yapıldığı anlaşıldı. Suçlanan isim Dr. Akif Akça, ön incelemeci olarak görevlendirilen Dr. Mevlit Yurtseven’in başhekim olarak görev yaptığı Lepra Deri ve Zührevi Hastalıkları Hastanesi’ne başhekim yardımcısı olarak atandı.
O karar iptal edildi
Bu arada, valiliğin soruşturma izni vermediği iki kamu görevlisi ile ilgili kararı da, yapılan itiraz sonrası, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi geçen 25 Ocak’ta iptal etti. İptal kararında, çocuk istismarına yönelik kuvvetli şüphenin bulunduğu belirtildi.