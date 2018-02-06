Hastane skandalında yeni boyut... Sorumlu doktor terfi etti...









115 hamile çocuğa ilişkin suçlanan iki kamu görevlisine yönelik yürütülen soruşturmada dikkat çekici bir detay ortaya çıktı. Hürriyet’in haberine göre, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli Sosyal Hizmet Uzmanı İclal Nergiz (32), hastaneye 5 aylık süreçte gelen, yaşları 18’in altında olan 115 çocuğun hamile olduğunu, bu kayıtların zorunlu olduğu halde polise bildirilmediğini saptayıp hazırladığı tutanakla durumu 3 Ekim günü Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirmişti.





Rapordan sonra izin çıkmadı

Başvuru dilekçesinde suçlanan iki kamu görevlisi ile ilgili savcılık soruşturma izni talep etti. İstanbul Valiliği de, İl Sağlık Müdürlüğü’ne yazı yazarak, şikâyete konu iddiaların araştırılması için inceleme yapılmasını istedi. Ön inceleme için Lepra Deri ve Zührevi Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Dr. Mevlit Yurtseven, hastaneye giderek yerinde inceleme yaptı.



