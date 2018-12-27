Gazeteci Şirin Kabakçı 20 aylık tutukluluktan sonra serbest

20 aydır Konya’da tutuklu bulunan Şirin Kabakçı’nın davası İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Punto24 dava takip hesabının duyurduğuna göre mahkeme Şirin Kabakçı ve Avukatı Cumali Aydemir’in savunmalarından sonra ara karar için duruşmaya ara verdi.





Mahkeme, dijital materyal inceleme sonuçlarının beklenmesine ve bir tanığın daha beyanının alınmasına karar verdi. Daha sonra ise Kabakçı’nın tutuklu geçirdiği süreyi göz önüne alarak adlî kontrolle tahliyesine hükmetti. Bir sonraki duruşma 28 Mart’ta görülecek.





‘TUTUKLULUK İNFAZA DÖNÜŞTÜ’





İstanbul’daki duruşmada savunmasını yapan Şirin Kabakçı için, İstanbul’dan Konya Cezaevi ile SEGBİS bağlantısı kuruldu. Savcı duruşmada Kabakçı’nın bir sonraki duruşmaya kadar tutukluluğunun devamını istedi.





Talep üzerine söz alan Kabakçı’nın Avukatı Cumali Aydemir, “Savcının talebine şaşırmadık. Her celse aynı cümlelerle tutukluluğun devamı talep ediliyor. Şirin Kabakçı 20 aydır tutuklu. Dosyada Zaman gazetesinin Konya temsilciliğini yaptığı dışında yeni bir iddia yoktur. Şirin Kabakçı’nın tutuklu geçirdiği süre yeterlidir, artık bundan sonra tutukluluk infaza dönüşmüştür. AYM’ye başvuru yaptık, kopyala-yapıştır içeren bir gerekçeli karar verildi. Gideceğimiz başka merci yok. Gelecek celse Şirin Kabakçı’nın burada hazır olacağını temin ediyoruz” şeklinde savunma yaptı.





‘TEK İŞİM HABER YAPMAK’





Avukatından sonra tekrar söz alan gazeteci Şirin Kabakçı ise, Yargıtay’ın belirlediği “F…./PDY’ye üyelik” kriterlerini saydı, bunların hiçbirinin kendisi için geçerli olmadığını söyledi. Tek işinin gazetecilik olduğunu anlatan Kabakçı, “Benim rolüm haber yapmak. Özgür iradesine sahip çıkan bir kişiyim. 20 aydır ailemden ayrıyım, bunu gözeterek karar vermenizi istirham ediyorum. Tutuksuz yargılanmayı arzu ediyorum” dedi.





Kabakçı ve Avukatı Aydemir’in son sözlerinin ardından duruşmaya ara verildi. Ara kararını açıklayan mahkeme, dijital deliller ile tanığın dinlenilmesine karar verirken, tahliye talebini kabul etti. Mahkeme, Kabakçı’yı tutuklu bulunduğu süreyi göz önüne alarak tahliye etti.