Samanyolu Haber /Medya / Film sektöründe kaos... Boykot sebebiyle filmlerin %80'i vizyona girmeyecek /27 Aralık 2018 10:50

Film sektöründe kaos... Boykot sebebiyle filmlerin %80'i vizyona girmeyecek

Yapımcılar ve salon işletmecileri birbirine girdi... Yapılan filmler 'boykot sebebiyle gösterime girmeyebilir' iddiası

SHABER3.COM

Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu, "Film yapımcılarıyla salon işletmecileri, özellikle de Mars Grubu birbirine girdi. Film yapımcıları haklarının verilmediğini, promosyonlarla bilet fiyatlarının sürekli yükseltildiğini söylüyor" dedi. Semercioğlu, Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar gibi isimlerin bunun üzerine boykot kararı aldığını ileri sürdü.

Pazartesi günü Yılmaz Erdoğan'ın merakla beklenen filmi 'Organize İşler 2: Sazan Sarmalı'nın vizyon tarihinin ertelendiği duyurulmuştu.

Söz konusu erteleme kararına atıfta bulunan Cengiz Semercioğlu, "Sinemada şok gelişme… Yılmaz… Cem… Şahan… Mahsun… Filmleri vizyona girmeyebilir" başlığıyla yayımlanan yazısında "Her sene 10'a yakın film yapan BKM'nin daha önce son dakikada böyle bir şey yaptığını gördünüz mü? Filmde teknik bir problem mi var, Yılmaz'ın içine mi sinmedi, merak eden de yok. Ben söyleyeyim, bunların hiçbiri değil. Erteleme gerekçesinin altında sinema sektöründe yaşanan büyük bir kaos yatıyor; Film yapımcılarıyla salon işletmecileri, özellikle de Mars Grubu birbirine girdi" ifadesini kullandı.

"Film yapımcıları haklarının verilmediğini, promosyonlarla bilet fiyatlarının sürekli yükseltildiğini söylüyor. Türkiye'nin en büyük sinema işletmecisi Mars Grubu sattığı biletin yanına mısır-meşrubat promosyonları ekliyor. Hatta yüksek seyircinin olduğu seanslarda zaman zaman bunu zorunlu kılıyor" diyen Semercioğlu, şöyle devam etti:

— Eğer Mars'la bir anlaşma olmazsa bu sezon filmlerini vizyona sokmama kararı alan yapım şirketleri Türk sinemasının en güçlü oyuncularından oluşuyor. Yılda film sayısı olarak yarıdan fazlasını, gişe olarak sektörün yüzde 80'inden fazlasına üretiyorlar.

Semercioğlu, anlaşma sağlanmazsa vizyona girmeyecek filmleri şöyle sıraladı:Anlaşma sağlanamazsa vizyona girmeyecek filmler

— Organize İşler 2: Sazan Sarmalı  (Yılmaz Erdoğan)
— Kara Komik Filmler (Cem Yılmaz)
— Recep İvedik 6 (Şahan Gökbakar)
— Mucize 2: Aşk (Mahsun Kırmızıgül)
— Çiçero (Erdal Beşikçioğlu)
— Öldür Beni Sevgilim (Murat Boz, Seda Bakan)
— Bir Aşk İki Hayat (Bergüzar Korel, Engin Akyürek)
— Can Dostlar (Güldüy Güldüy ekibi)

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Film sektöründe kaos... Boykot sebebiyle filmlerin %80'i... Sonraki Haber >>

Hastanenin güvenlik görevlileri bir vatandaşı dövdü

Hastanenin güvenlik görevlileri bir vatandaşı dövdü

İşte İslam dünyasının problemi

İşte İslam dünyasının problemi

Yaşlı adamın kafasına tabela düştü

Yaşlı adamın kafasına tabela düştü

Araç kullanmayı öğrenen gencin zor anları

Araç kullanmayı öğrenen gencin zor anları

Vatandaş: Vallahi Ak Parti pis desem cezaevine girerim, iyi herşey iyidir, süperdir

Vatandaş: Vallahi Ak Parti pis desem cezaevine girerim, iyi herşey iyidir, süperdir

Osmanlı Ocakları: %52 dişlerini sıkarak bekliyor

Osmanlı Ocakları: %52 dişlerini sıkarak bekliyor

Bir KHK' lının dramı mecliste

Bir KHK' lının dramı mecliste

Yıkılmayan bir gazeteci: Arzu Yıldız

Yıkılmayan bir gazeteci: Arzu Yıldız

Canlı yayında birbirlerine girdiler!

Canlı yayında birbirlerine girdiler!

Yemek arabası bir anda patladı

Yemek arabası bir anda patladı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:52:04