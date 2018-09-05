Samanyolu Haber /Gündem / Gazeteci Ragıp Zarakolu için kırmızı bülten /05 Eylül 2018 13:32

Gazeteci Ragıp Zarakolu için kırmızı bülten

Gazeteci-yazar Ragıp Zarakolu hakkında 2011’de yaptığı konuşma nedeniyle açılan davada kırmızı bülten çıkarıldı.

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Yayıncı, gazete-yazar Ragıp Zarakolu hakkında, 2011 yılında Barış ve Demokrasi Partisi'nin Siyaset Akademisi'nde yaptığı konuşma nedeniyle, "terör örgütüne yardım ve yataklık" suçlamasıyla açılan davada kırmızı bülten çıkarıldı. Zarakolu, aynı davada 2011 yılının ekim ayında tutuklanmış, 2012 yılının nisan ayında da serbest bırakılmıştı.

Geçtiğimiz 4 Haziran’da ise kapatılan Özgür Gündem gazetesinin yönetici ve yazarlarına yönelik açılan davaya bakan mahkeme heyeti, Zarakolu hakkındaki yakalama kararının kaldırılmasına karar vermişti. Zarakolu 2013 yılından beri İsviçre’de yaşıyor.

"YOLA DEVAM"

Zarakolu serbest bırakılmasından 6 yıl sonra çıkarılan kırmızı bülten ile iade talebine Evrensel gazetesine gönderdiği mektupla tepki gösterdi. İade talebini ‘taciz’ olarak niteleyen Zarakolu “Anlaşılan insan haklarına, azınlık haklarına, ifade özgürlüğüne sahip çıkmaya devam etmem, barışı savunmam, düşüncelerimi açıklamam ve yazılarım yine birilerini rahatsız etti. Rahatsız olsunlar. Yola devam” ifadelerine yer verdi.

Zarakolu, kamuoyuna da çağrıda bulunarak “Gelecek duruşmam 28 Eylül tarihinde yapılacak. Bu duruşmadan önce bu kararın kaldırılması için kampanya yürütmek önem taşıyor. Göstereceğiniz duyarlılığa şimdiden teşekkürler” dedi.
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