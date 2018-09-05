Samanyolu Haber /Gündem / Yıldırım'dan Sağlık Bakanı'na: Bu ette şarbon var mı? Önce sen ye... /05 Eylül 2018 13:25

Yıldırım'dan Sağlık Bakanı'na: Bu ette şarbon var mı? Önce sen ye...

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) bahçesinde düzenlenen adli yıl açılışı resepsiyonunda, TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Bu etlerde şarbon var mı?" diye sorduğu etin tadına önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından bakılmasını istedi.

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Dört gün süren Kurban Bayramı sonrası binlerce hayvanda şarbon hastalığı tespit edildi. Vatandaşlar ve siyasiler, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na denetimsizlik eleştirilerini yöneltti. İstanbul Valisi Vasip Şahin ise, şarbonun aşılamayla çabuk 'söndürülebilen' bir hastalık olduğunu belirterek "Vatandaşlarımızın bu konuda daha bilinçli olması lazım" dedi.
Cumhuriyet'te yer alan habere göre, şarbon vakaları, Meclis Başkanı Yıldırım'ın verdiği resepsiyonda da tartışıldı. 

Yıldırım'ın kendi eliyle ikram ettiği et yemeği, konuklar tarafından geri çevrildi.

Bunun üzerine Yıldırım, "Bu etlerde şarbon var mı?" diye sordu. Yıldırım'ın sorusuna Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, "Hiçbirinde GDO yok, hepsi güvenilir" yanıtını verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da "Etler iyi pişmiş, şarbon olmadığına garanti veririm" demesi üzerine Yıldırım, "Sağlık Bakanı denetlesin o zaman" ifadesini kullandı.

Ardından ikram edilen eti önce Tarım ve Hayvancılık Bakanı Bekir Pakdemirli, ardından da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan yedi.
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