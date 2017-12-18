Samanyolu Haber /Gündem / Gazeteci Meşale Tolu tahliye edildi /18 Aralık 2017 14:36

Gazeteci Meşale Tolu tahliye edildi

Alman vatandaşı tutuklu gazeteci Meşale Tolu tahliye edildi

SHABER3.COM

Etkin Haber Ajansı'nın (ETHA) dış haberler servisi çevirmeni olan Almanya vatandaşı Meşale Tolu'nun da yargılandığı davada mahkeme Tolu ile beraber 6 kişinin tahliyesine karar verdi.

Çağlayan Adliyesi'nde bulunan İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmayı Almanya Büyükelçisi Martin Erdmann'ın da bulunduğu Alman yetkililer, Alman gazeteci Günter Wallraff ve Sol Parti Milletvekili Heike Hänsel de izledi. 

Yapılan kimlik tespitinin ardından savunmalara geçildi. Gazeteci Tolu, basın üzerindeki baskılar kapsamında tutuklandığını söyleyerek, basına yönelik baskıların bu dönemde de sürdüğünü söyledi. Tolu, “Yargının vereceği adil karar kamuoyu vicdanını rahatlatacaktır” diyerek tahliyesini ve beraatını istedi.

Yapılan savunmaların ardından savcı, tutuklu 6 kişinin tahliyesini talep etti. Duruşmaya avukatların savunmasının ardından ara verildi.

Mahkeme, Tolu'nun ve 5 kişinin daha tahliyesine karar verdi.
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