Samanyolu Haber /Gündem / En büyük konsol viyadük köprü daha açılmadan yıkıldı /18 Aralık 2017 14:30

En büyük konsol viyadük köprü daha açılmadan yıkıldı

"Türkiye'nin en büyük konsol viyadüklü köprüsü" olan ve yapımı tamamlanmak üzere olan Siirt'in Pervari ilçesindeki Beğendik Köprüsü'nün bir bölümü, henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü.

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Siirt'in Pervari ilçesinde yapımına 2013 yılında başlanan, 150 metre yükseklikte ve 410 metre uzunluğundaki Beğendik Asma köprüsü, bugün sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü.

200 kişinin inşaatında çalıştığı ve bitmesine çok az kalan köprünün son bağlantılarının yapıldığı sırada meydana gelen çökmede can kaybı yaşanmadı.

Köprü inşatının şantiye şefi Ali Okumuş, 2013 yılında yapımına başlanan köprünün 2018 yılında tamamlanmasının planlandığını belirterek köprünün, son bağlantısının yapıldığı sırada çöktüğünü söyledi. 

Köprüde yaklaşık 50 metrelik bölümün çöktüğü belirtiliyor.

100 MİLYON LİRA MALİYETLİ

Yapımı 2013 yılında başlanan Beğendik asma köprüsünün, Türkiye'nin en büyük konsol viyadüklü köprüsü olduğu öğrenildi. 150 metre yüksekliğinde ve 410 metre uzunluğunda olan köprü maliyetinin de 100 milyon lira olduğu kaydedildi. 200 kişinin çalıştığı köprünün, 2018 yılı sonlarında tamamlanması planlanıyordu.
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