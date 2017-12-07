Gasp ettikleri şirketin parasını çaldılar

Geçtiğimiz günlerde de hukuksuz şekilde TMSF’ye devredilen Boydak Holding’e atanan yeni genel müdür de soygun yaparken yakalanmıştı. Genel Müdür Ertunç Laçinel’in Holding de yaptığı yolsuzluğun miktarının 20 milyon Euro’yu bulduğu ortaya çıkmıştı.
Kayyım yönetimindeki şirkette paranın binanın otoparkındaki tahsilat ve kurye aracından çalındığı iddia ediliyor. Polis görünürdeki hırsızlık olayı ile ilgili soruşturma başlatırken kayyım yönetimindeki Naksan Holding tarafından da hırsızlık olayı doğrulandı.
Naksan’dan yapılan açıklamada, “Naksan Plastik firmamıza ait tahsilat ve kurye aracından 06.12.2017 tarihinde bir miktar nakit para hırsızlar tarafından çalınmıştır. Hırsızlık olayı ile ilgili soruşturma, inceleme ve araştırmalar Gaziantep adli ve emniyet makamlarınca titizlikle devam etmekte olup en kısa zamanda sonuçlanmasını arzu etmekteyiz. İlerleyen zamanda soruşturma sürecine göre açıklama yapılacaktır” denildi.
Gaspedilen Boydak Holding’de TMSF’nin atadığı CEO’de 20 milyon euro çalmıştı
15 Temmuz sonrası çıkarılan OHAL döneminde AKP Hükümeti tarafından gasp edilip ve TMSF’ye devredilen Boydak Holding’e atanan yeni genel müdürü de soygun yaparken yakalanmıştı. Genel Müdür Ertunç Laçinel’in Kayseri merkezli Boydak Holding de yaptığı yolsuzluğun miktarının 20 milyon Euro’yu bulduğu ortaya çıkmıştı.
Laçinel’in Almanya’nın Düsseldorf şehrinde bulunan Boydak Holding’e ait bir depoyu Slovakya ülkesine taşıma kararı aldığı, yaptığı bu değişiklikle Boydak Holding’i yaklaşık 1 milyon 200 bin Euro zarara uğratarak zimmetine para geçirdiği ortaya çıkmıştı. Söz konusu paranın ise Boydak Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Ertunç Laçinel ile Lukáš Zvala isimli Slovakya’lı Avukat arasında pay edildiği belirtilmişti. Toplam zararın ise 20 milyon Euro’yu bulduğu ifade ediliyor.