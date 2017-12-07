Gasp ettikleri şirketin parasını çaldılar

Geçtiğimiz günlerde de hukuksuz şekilde TMSF’ye devredilen Boydak Holding’e atanan yeni genel müdür de soygun yaparken yakalanmıştı. Genel Müdür Ertunç Laçinel’in Holding de yaptığı yolsuzluğun miktarının 20 milyon Euro’yu bulduğu ortaya çıkmıştı.





Kayyım yönetimindeki şirkette paranın binanın otoparkındaki tahsilat ve kurye aracından çalındığı iddia ediliyor. Polis görünürdeki hırsızlık olayı ile ilgili soruşturma başlatırken kayyım yönetimindeki Naksan Holding tarafından da hırsızlık olayı doğrulandı.





Naksan’dan yapılan açıklamada, “Naksan Plastik firmamıza ait tahsilat ve kurye aracından 06.12.2017 tarihinde bir miktar nakit para hırsızlar tarafından çalınmıştır. Hırsızlık olayı ile ilgili soruşturma, inceleme ve araştırmalar Gaziantep adli ve emniyet makamlarınca titizlikle devam etmekte olup en kısa zamanda sonuçlanmasını arzu etmekteyiz. İlerleyen zamanda soruşturma sürecine göre açıklama yapılacaktır” denildi.



