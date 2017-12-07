Eski hücre arkadaşından Reza Zarrab’a şok suçlama









New York Times'dan Benjamin Weiser'in haberine göre Zarrab'ın Manhattan İnfazevi'ndeki eski hücre arkadaşı, ABD'deki Mehmet Hakan Atilla davasında tanık sıfatıyla ifade veren iş adamının kendisine tecavüzde ve cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti.





Avukatının ücretini ödemeyi teklif etti





Adı açıklanmayan mahkum, Zarrab ile cezaevinde arkadaş olduklarını ve işadamının kendisine avukat tutmak konusunda yardımcı olmayı ve ödemeyi yapmayı teklif ettiğini söyledi. Zarrab’ın, kamu avukatı tarafından temsil edilen davacının Afrika’daki ailesine para gönderdiği ve hapishanedeki kantin hesabına da para yatırdığı iddia edildi.





60 yaşlarının başında olan mahkumun “kendisini çaresiz ve daha genç, daha güçlü bir adamla mücadele edemeyecek gibi hissettiği” kaydedilirken, dava kayıtlarında Zarrab’ın eski hücre arkadaşının şikayetçi olmak ya da yardım aramak konusunda “çok korktuğu ve utandığı” ifade edildi.





Dava belgelerine göre, 8 Mart’ta Zarrab’ın saldırısına uğramasının ardından mahkumun bağırması ve ses çıkarması üzerine yakın hücrelerdekiler şikayetçi oldu. Mahkumun avukatı Schacht, “Cezaevinde olmak biri için yeterince kötü bir deneyim ve bu durum bu deneyimi daha da kötü hale getirdi” dedi.





Zarrab’ı cinsel tacizle suçlayan mahkumun, temmuz ayında bir terör grubuna malzeme desteği sağlayarak işbirliği yapmak suçlamasını kabul ettiği ve federal mahkeme kararını beklediği kaydedildi.





Kasım 2016 ile Mart 2017 arasında gerçekleşti





Davacının avukatı Alexei Schact, şikayetin Manhattan’daki cezaevinin yönetimi tarafından “doğrulanmamış” bulunduğunu ancak bunun sadece yetkililerin delil yetersizliğine işaret ettiği anlamına geldiğini söyledi. Cezaevi sözcüsü ise NYT’nin yorum talebine yanıt vermedi.





Habere göre 6 Aralık Çarşamba günü kayıtlara giren davaya konu olan olay, Kasım 2016 ile Mart 2017 arasında Manhattan Ceza İnfaz Merkezi'nde gerçekleşti.





Dava açmak için neden Zarrab’ın İran’a yönelik yaptırımlarla ilgili davada ifade vermeye başlamasının beklendiğiyle ilgili de konuşan mahkumun avukatı Schacht, zamanlamanın tesadüfi olduğunu söyledi. Zamanlamayla ilgili en büyük etkenin, yakın zamanda mahkumun avukatı olarak tutulması olduğunu ifade eden Schact, kendi araştırmasını başlattığını sözlerine ekledi.





Zarrab'ın avukatı: Suçlamalar ve iddiaların kaynağı inandırıcılıktan uzak





İddiaları reddeden Zarrab’ın avukatı Robert J. Anello, “Suçlamalar ve kaynak inandırıcılıktan uzak” yorumunda bulundu.