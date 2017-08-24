Samanyolu Haber /Gündem / Garip bir 15 Temmuz olayı /24 Ağustos 2017 17:55

Garip bir 15 Temmuz olayı

Kayseri'deki operasyonda sosyal medya paylaşımlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet büyüklerine hakaretler eden kişi yakalandı. Yakalanan kişinin koluna "Yurtta Sulh Konseyi" dövmesi yaptığı görüldü.

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Kayseri'de yürütülen soruşturma çerçevesinde Erdoğan'a hakaret eden ve 15 Temmuz kontrollü darbe girişimiyle gündeme gelen sözde "Yurtta Sulh Konseyi" oluşumunu destekleyen ve kolunda 'Yurtta Sulh Konseyi' dövmesi bulunan bir kişi yakalandı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda Erdoğan'a hakaret etmekle suçlanan Kaan Ayhan A. gözaltına alındı. Sosyal medya hesaplarında 15 Temmuz kontrollü darbe girişimini destekleyici ve övücü yazıları da tespit edilen, tekel bayiinde çalışan Kaan Ayhan A.'nın hain darbe girişimini yapan sözde "Yurtta Sulh Konseyi" yazısını koluna dövme yaptırdığı da belirlendi.

Gözaltına alınan Kaan Ayhan A. hakkında işlem başlatıldığı bildirildi.


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